Anunțul făcut de Auchan despre magazinele închise din Bucureşti şi provincie

Toate magazinele Auchan din Bucureşti şi din ţară sunt deschise pentru clienţi, echipele Auchan şi cele din magazine restabilind de vineri seara buna funcţionare a sistemelor în cazul magazinelor afectate, a anunţat, sâmbătă dimineaţa, Tiberiu Dăneţiu, director marketing Auchan Retail România.



Mai multe magazine Auchan din Bucureşti, dar şi din Craiova, Braşov şi Timişoara, nu au fost deschise vineri din cauza unei probleme legate de fluxurile de date interne.



„Toate magazinele sunt deschise şi funcţionează în regim normal. Echipele tehnice au depus toate eforturile pentru rezolvarea acestei situaţii, niciodată întâlnite în activitatea noastră, astfel încât toate lucrurile se desfăşoară în parametrii standard. Le adresăm încă o dată scuze clienţilor, pentru inconvenientele intervenite ieri (vineri , 28 iunie n.r.) şi îi invităm să se bucure de toată experienţa de shopping cu care s-au obişnuit la Auchan, în fiecare zi”, a declarat Tiberiu Dăneţiu, director marketing Auchan Retail România.



Toate echipele retailerului au lucrat vineri în zonele cu probleme pentru rezolvarea incidentului în cel mai scurt timp şi deschiderea magazinelor în cursul aceleiaşi zile.



Reprezentantul Auchan a exclus vineri posibilitatea unui atac cibernetic în cazul acestei probleme întâmpinate în unele magazine. „Nu are nicio o legătură. De regulă un atac informatic se întâmplă pe toată reţeaua, nu doar în câteva magazine. Este fix o problemă de fluxuri de date interne şi decizia noastră a fost de nu deschide magazinele decât în condiţii bune pentru cumpărătorii noştri. De altfel avem şi mai multe magazine deschise”, a precizat vineri seara, pentru Agerpres, directorul de marketing Auchan Retail România.



Problemele menţionate au apărut în Bucureşti la magazinele Auchan din AFI Cotroceni, Berceni, Drumul Taberei şi Crângaşi, dar şi în oraşele Craiova, Braşov şi Timişoara.



Auchan Retail România are în portofoliu 33 de hipermarketuri, un supermarket Auchan şi o reţea de 23 de magazine de proximitate. Reţeaua are peste 280.000 de metri pătraţi suprafaţa netă de vânzare, peste 10.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri cu taxe de peste 1,2 miliarde de euro.