Aparatul ortodontic: o necesitate pentru unii, un moft pentru alții

Aparatul ortodontic, așa cum îl știm noi astăzi, a apărut încă din secolul trecut, însă la noi în țară acest tratament medical nu a fost cunoscut la scară largă decât după anii 2000. Tratamentul cu aparat dentar / ortodontic se adresează tuturor persoanelor ce suferă de disfuncții dentare. Aparatul ortodontic presupune folosirea așa-numiților “brackets”, elemente metalice ce se lipesc de suprafața dintelui. Pe acești brackets va fi apoi inserat arcul ortodontic, iar pentru priza acestuia se folosesc cauciucuri elastice speciale, numite module. Prin acest ansamblu, forțele tracționează dinții în direcția dezirată. Rolul principal al acestui tratament este, pentru mulți pacienți, de ordin estetic, deoarece la finalul tratamentului pacienții au așteptarea ca dinții lor să fie perfect așezați în arcadă, să fie drepți și fără defecte de malpoziție. Ca și semn de bun augur, putem vedea tot mai mulți copii și adolescenți purtând astfel de aparate ortodontice în scopul de a avea dinții poziționați corect și pentru o funcționalitate ideală. Tratamentele ortodontice nu sunt destinate doar persoanelor tinere, ci și adulților care nu au beneficiat până în prezent de un astfel de tratament, din varii motive. Deși, în trecut, pacienții erau deranjați de aspectul inestetic al aparatului ortodontic, s-au găsit în prezent multe soluții și de această natură, fiind apărute pe piață aparatele cu brackets din safir sau aparatele linguale/palatinale. De reținut este că populația dezvoltă o cultură medicală tot mai bogată, iar din această categorie face parte și aparatul ortodontic, unde conștientizarea riscurilor ajută persoanele respective să ia o decizie favorabilă pentru propria lor sănătate orală și nu numai. Scopul însă la un astfel de tratament nu este cel de ordin fizionomic, ci cel funcțional. Este esențial să înțelegem acest aspect al funcționalității, deoarece dinții joacă rolul masticației, cel mai important, iar aspectul este pe locul secund. Există persoane care, la prima vedere, au dinții integri și aparent drepți și care nu ar necesita un aparat ortodontic doar din motive estetice. Pentru astfel de cazuri, este critic să înțelegem sensul și rolul dinților, a ocluziei și a modului în care se mestecă. O multitudine de persoane au o mușcătură nefiziologică, ce exercită presiune în locuri și pe dinții nedoriți, iar acest lucru cauzează probleme foarte mari pe termen lung. Consecințele pot fi atât de grave, încât se poate ajunge la pierderea dinților datorită mușcăturii greșite din punct de vedere funcțional. Putem deduce astfel, că lucrurile la prima vedere nu sunt chiar atât de simple precum ar părea, iar numeroasele studii clinice ne-au dovedit pe parcursul timpului că mușcătura unui individ poate avea efecte nedorite asupra stării de sănătate a dinților. Anomaliile de ocluzie și de poziție sunt cele mai comune cauze pentru problemele odontogene care apar în viața adultului. De la granulom apical și până la pierderea definitivă a dinților, orice problemă de ocluzie poate avea efecte nedorite. Din această cauză, o vizită la doctorul ortodont ne va putea scuti de probleme mari în viitor, iar astfel se va putea discuta în cunoștință de cauză și planifica un eventual tratament pentru sănătatea și starea de bine a pacientului.

Nu toate problemele de ortodontie se pot rezolva cu aparate dentare, in unele cazuri, cum ar fi lipsa unui dinte ( sau mai multi ), Art Implant ofera solutii moderne de implantologie cu o diversitate de modele si tehnologii functie de situatia medicala si recomandarea medicului clinicii. Procedura in sine nu este complicata, se poate folosi doar anestezie locala si nu simtiti nici un fel de durere. Daca aveti nevoie doar de un plus de aspect, puteti apel la fatete dentare , o solutie eleganta pe care care clinica o poate implementa in cateva variante elegante chiar fara a necesita slefuirea dintilor. Implantul dentar si fatetele sunt solutii cu rezultate extraordinare pentru a va reface dantura si zambetul care ofera incredere.