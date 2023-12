Cel mai mare combinat siderurgic din România ar putea fi declarat strategic, pentru a fi eligibil în cadrul proiectului STEP

Cel mai mare combinat siderurgic din România, Liberty Galați, ar putea fi declarat strategic de către Guvernul României, pentru a fi eligibil în cadrul proiectului STEP, a anunțat europarlamentarul Dan Nica.

Sursa foto: Liberty Galați/ Facebook

Platforma "Tehnologii strategice pentru Europa" (STEP) este răspunsul european la necesitatea de a stimula investițiile în tehnologiile critice în Europa.

STEP urmărește să consolideze, să stimuleze și să orienteze fondurile UE - existente și noi - către investiții în tehnologii profunde și digitale, ecologice și biologice în UE, precum și către persoanele care pot implementa aceste tehnologii în economie.

"În cadrul negocierilor pe directiva STEP care prevede finanțarea pentru industriile cu emisii zero de bioxid de carbon am reușit introducerea și a industriilor care contribuie la realizarea echipamentelor și a construcțiilor necesare pentru instalațiile care au emisii zero de bioxid de carbon. Am preluat lista Net-Zero Industry Act (NZIA) care spune că Guvernele pot decide care activități sunt strategice", a anunțat europarlamentarul Dan Nica, originar din Galați, informează Adevărul.

Concret, Guvernele declară proiecte strategice, iar combinatul siderurgic de la Galați devine eligibil prin programul STEP.

"În speță, combinatul de la Galați poate fi declarat strategic de către Guvernul României. În momentul respectiv devine eligibil prin programul STEP care are o componentă de câteva miliarde de euro. Acești bani pot fi cheltuiți doar de acele state membre și regiuni care au Produsul intern brut mai mic decât 80 la sută din media Uniunii Europene.

România și Galațiul se încadrează în această chestiune. Astfel, poate fi finanțat combinatul pentru a-și finaliza procesele de modernizare a instalațiilor de producere a oțelului, astfel încât să fie instalații cu emisii de bioxid de carbon cât mai scăzute, dacă se poate zero.

Guvernele declară proiecte strategice, iar combinatul devine eligibil pe STEP", a precizat Dan Nica, liderul delegației PSD din Parlamentul European.