Microsoft oferă plăți compensatorii pentru plecarea voluntară a 60.000 de angajați, în timp ce gigantul tech investește miliarde în AI

Sediu al companiei tech Microsoft. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Microsoft a anunțat luni că oferă pachete compensatorii pentru plecarea voluntară unui număr mare de angajați, în încercarea de a echilibra investițiile costisitoare în infrastructura pentru inteligență artificială cu nevoia de eficiență a capitalului. Producătorul de software a anunțat un nou program de plecări voluntare destinat anumitor angajați din Statele Unite, Canada, India și Regatul Unit, care se află la nivelul profesional 70 sau mai jos.

Aproximativ 60.000 de persoane sunt eligibile, potrivit unei surse familiarizate cu situația, care a solicitat să rămână anonimă în timp ce discuta despre o chestiune internă a companiei, transmite CNBC. Inițiativa vizează aproximativ 27% din totalul angajaților Microsoft, care se ridică la 223.000 de persoane.

Microsoft și-a intensificat cheltuielile pentru centrele de date, pentru a face față cererii ridicate de capacitate de calcul necesară inteligenței artificiale, furnizând servicii cloud către Anthropic, OpenAI și numeroase alte companii. Cheltuielile de capital pentru trimestrul încheiat în septembrie ar urma să depășească 50 de miliarde de dolari, a anunțat Microsoft în iulie. În aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile de capital și contractele de leasing financiar s-au ridicat la 34,9 miliarde de dolari.

Mii de locuri de muncă desființate la Microsoft

Aceste investiții au pus presiune asupra finanțelor Microsoft. În aprilie, compania a anunțat primul său program de pensionare voluntară, de care puteau beneficia aproximativ 7% dintre angajații din SUA. Ulterior, în iulie, Microsoft a anunțat planuri de concediere a 4.800 de angajați.

„Programul de plecări voluntare reprezintă o componentă importantă a modului în care ne adaptăm abordarea privind schimbarea: crearea unei flexibilități mai mari și, acolo unde este posibil, oferirea mai multor oportunități angajaților de a-și decide următoarea etapă a carierei”, a scris Amy Coleman, vicepreședinta executivă și directoarea departamentului de resurse umane al Microsoft, într-un memorandum adresat angajaților. „Această inițiativă se bazează pe ceea ce am învățat la începutul acestui an, prin intermediul Programului de pensionare voluntară.”

Microsoft traversează o transformare a modelului său de afaceri și încearcă tot mai mult să taxeze clienții în funcție de volumul de inteligență artificială pe care îl utilizează efectiv.

Compania le-a pus la dispoziție programatorilor, angajaților din vânzări și celor din lanțul de aprovizionare instrumente bazate pe AI și a observat rezultate semnificative. În același timp, producătorul Windows și Office, cu o istorie de 51 de ani, dorește să se asigure că dispune de talentele potrivite pentru a valorifica cele mai promițătoare noi oportunități de creștere.

Obiectivul este realizarea acestei tranziții fără a slăbi poziția financiară a Microsoft. În al doilea trimestru, rivalii din domeniul serviciilor cloud, Alphabet și Amazon, au raportat amândoi un flux de numerar liber negativ. Microsoft a înregistrat însă un flux de numerar liber pozitiv de 19,64 miliarde de dolari în aceeași perioadă, în scădere cu 23% față de anul precedent.

Angajații trebuie să decidă până la începutul lunii decembrie dacă acceptă oferta

Unele echipe de marketing, vânzări și inginerie au decis să nu participe la noul program de plecări voluntare, a declarat sursa. Angajații trebuie să decidă până la începutul lunii decembrie dacă acceptă oferta, iar cei care participă vor părăsi compania pe 31 decembrie, a adăugat aceasta.

Microsoft a anunțat în iulie că peste 30% dintre angajații eligibili au ales să participe la programul de pensionare voluntară. Acesta era însă disponibil angajaților aflați la nivelul de director senior, nivelul 67 sau mai jos, în timp ce noua inițiativă se extinde la niveluri superioare, până la cel de vicepreședinte, a precizat persoana informată cu privire la noul plan. Potrivit acesteia, Microsoft nu și-a stabilit de această dată o țintă privind numărul de participanți.

Miercuri, Microsoft urmează să publice rezultatele financiare pentru al treilea trimestru.