PRIMER: “Costul mediu al unei cutii de medicament fabricate in Romania este de 10,10 lei, fata de media pietei de 23,54 lei”

Fabricile de medicamente din Romania au un rol strategic pentru aprovizionarea cu medicamente a pacientilor, reducerea costurilor in sistemul sanitar si cresterea economica. Solicitam Coalitiei PSD-ALDE si Guvernului Viorica Dancila sa acorde fabricarii de medicamente in tara aceeasi atentie pe care o acorda domeniului constructiilor, IT si fabricarii de automobile”

PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 16 situri de fabricatie din tara – atrage atentia ca Romania are fabrici care pot produce la preturi competitive medicamentele despre care s-a aratat ca au creat crize de-a lungul timpului – clonazepam, levodopa, acenocumarol, cisplatin, imunoglobuline, vaccinuri, HIV / SIDA si multe altele – insa lipsa unei strategii nationale a medicamentului si deficitul de comunicare cu autoritatile au facut ca viata pacientilor sa fie pusa in pericol iar statul roman sa devina captive intereselor unor importatori.

“Fabricile de medicamente din Romania, care in ultimii 10 ani au facut obiectul unor extinderi si modernizari ce au insumat 500 milioane de Euro si care platesc anual sute de milioane de lei taxe si impozite in tara pot produce orice medicament iesit de sub patent, in orice forma de prezentare. Din pacate insa ani de zile autoritatile din institutiile abilitate nu au discutat cu reprezentantii nostri” a comentat Dragos Damian, Director Executiv PRIMER. “Din acest motiv, in loc sa le gaseasca fabricate in tara, pacientii trebuie sa astepte saptamani in sir pentru ca medicamente uzuale cum sunt cele descrise mai sus sa fie aduse pe nevoi speciale si la preturi mai mari din import”, a completat Damian. Aceasta situatie afecteaza nu numai pacientii, ci si economia Romaniei, deficiul de balanta comerciala in domeniul farma fiind estimat la 2,25 miliarde Euro la nivelul anului 2018, asta insemnand aproape 15% din deficitul total al tarii.

Singura solutie durabila pentru ca pacientii romani si economia tarii sa nu mai aiba de suferit o reprezinta desemnarea industriei farmaceutice drept domeniu economic strategic de interes national , decizie care va permite schimbarea legislatiei privind fiscalitatea (taxa clawback) si crearea unor facilitati de atragere de capital uman si financiar pentru fabricarea de medicamente. Romania detine tehnologia pentru a fabrica in tara toate medicamentele deficitare a caror lipsa a fost semnalata de pacientii romani si poate atrage noi investitii in asa fel incat crizele din trecut, artificiale sau nu, sa nu se mai repete. “Oare cand vor intelege autoritatile ca in loc sa platim taxa clawback pentru altii mai bine investim banii in extinderea si modernizarea productiei in asa fel incat pacientii romani sa gaseasca in farmacii medicamentele de care au nevoie iar Romania sa devina cel mai mare exportator din Europa de Sud-Est?”, a adaugat Damian.

In prezent Romania exporta medicamente in valoare de circa 350 milioane Euro, in vreme ce tari cum ar fi Ungaria, Cehia, Polonia si Croatia depasesc 1 miliard, chiar si 2 miliarde de Euro in exporturi. Cota de piata a medicamentelor fabricate in tara a scazut cu 40% in ultimii 10 ani de zile si peste 1000 de medicamente din fabricatie autohtona au fost scoase din fabricatie din cauza inghetarii preturilor si a taxei clawback. Costul mediu al medicamentelor fabricate in tara este de 10,10 lei.

Din PRIMER fac parte cele mai importante 16 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, GEDEON-RICHTER, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, ZENTIVA, TERAPIA-SUN PHARMA, VIM SPECTRUM.