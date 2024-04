17 firme românești își expun colecțiile de mobilier din lemn masiv la Salone del Mobile Milano, ediția aprilie 2024

În perioada 16-21 aprilie 2024, industria de mobilier din România va fi reprezentată la unul dintre cele mai mari și prestigioase târguri internaționale de mobilier și produse de design interior, Salone del Mobile.Milano.

Pavilionul României are rezervată o suprafață generoasă de 545 mp, pe care 17 firme românești își vor prezenta cele mai noi produse: Alex Prod Expert (Montana, Fabrica Mobila Lemn Masiv - Montana Campeni), Axm Prod ’93 (Romina Furniture), Bradul Maneciu, Dis Prod (Durieux, by Durieux), Ecomatrix, Entourage Furniture (Entourage Furniture), Imob, Leea's Room Furniture, M-Oliver Design, Mobex & Company (Mobex Furniture), Moderom Style (Carel Woodworks), Newel Turning (Furniture Producers.com), Nordarin Prod Com (Nord Arin), Pizeta Due (Italydea Milano), Solenzara Salon (Solenzara Maison, Solenzara SALON), Sophia 2004 (Sophia Romania), Szel Mob (Szel-Mob).

Participarea României la Salone del Mobile.Milano este sponsorizată de Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior și este organizată în colaborare cu Asociația Producătorilor de Mobilă din România (APMR), marcând un pas important în promovarea industriei românești de mobilier pe scena internațională.

La ediția din acest an a târgului Salone del Mobile.Milano, firmele românești se disting prin colecțiile lor variate, care îmbină elemente de design tradițional și modern, conform cerințelor diversificate ale pieței.

Produsele expuse, de la piese tapițate la mobilier din lemn masiv, sunt apreciate pentru finisajele de înaltă calitate și varietatea de culori și texturi disponibile. Firmele românești oferă o gamă largă de soluții de amenajare interioară, ce se adaptează diferitelor gusturi și preferințe.

Designerii români prezenți la Salone del Mobile.Milano beneficiază de oportunitatea unică de a-și lărgi orizonturile de colaborare, de a se inspira din cele mai noi trenduri ale pieței și de a înțelege preferințele cumpărătorilor internaționali în materie de mobilier și decorațiuni interioare.

Participarea la acest târg este și o ocazie de a evidenția angajamentul României față de inovație, design de calitate și sustenabilitate în producția de mobilier.

Totodată, prezența anuală a României la Salone del Mobile.Milano întărește relațiile comerciale cu Italia, o piață interesată de mobilierul românesc, importantă pentru exporturile de mobilă autohtone.Top of FormBottom of Form

Salone del Mobile.Milano este un eveniment recunoscut la nivel mondial care atrage designeri de mobilier, producători și profesioniști din întreaga lume, oferind oportunități valoroase de networking și colaborare.