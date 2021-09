4 motive pentru care să alegi anvelope SH

În această categorie se înscriu și anvelopele, acestea făcând parte dintr-o cerință cu adevărat importantă în momentul în care anotimpul se schimbă. Pe lângă factorul de preț, cei mai mulți dintre clienți iau în calcul nivelul de calitate pe care anvelopele îl au. Nici nu este de mirare, întrucât cu doar câteva zeci de lei în plus ai posibilitatea să achiziționezi un set de anvelope mult mai calitativ și rezistent, indiferent de situațiile care intervin. Cu toate acestea, opțiunea unor anvelope sh pare fi din ce în ce mai interesantă, întrucât ai posibilitatea să economisești bani fără să renunți la calitate. În cazul în care nu ești încă decis cu privire la acest aspect, rămâi alături de noi și descoperă patru motive extrem de interesante pentru care să alegi anvelope SH!

Ce se înțelege prin termenul de anvelope SH?

Cele mai multe definiții regăsite în mediul online cu privire la anvelopele second hand sunt incorecte. Acest lucru se explică prin faptul că, de cele mai multe ori, cele mai multe persoane consideră că o anvelopă second-hand este o anvelopă uzată la maximum. În realitate, acestea pot fi rulate sau nerulate.

Anvelope sh rulate – trec printr-un proces atent de categorizare a gradului de uzură. Tocmai de aceea, fiecare potențial client va putea cunoaște care este numărul aproximativ de kilometri care a fost parcurs cu ajutorul acestora;

Anvelope sh nerulate – sunt anvelope care au un profil de 100%. Singura diferență între acestea și unele noi este reprezentată de factorul DOT, care este mai vechi. În ciuda opiniei populare, potrivit căreia acest termen face referire la vârsta anvelopei, în realitate acesta face trimitere la data fabricației.

Potriviți profesioniștilor în materie de autoturisme, primul moment în care anvelopa începe să îmbătrânească este cel din care este montată și rulată. Tocmai din acest motiv, o anvelopă care este depozitată în mod corespunzător nu îmbătrânește, ci poate fi păstrată o perioadă lungă de timp. Mai mult decât atât, potrivit specialiștilor, este important de menționat faptul că, în momentul în care reușești să depozitezi o anvelopă timp de un an, aceasta va avea o perioadă de utilizare in echivalent de doar trei săptămâni. Un calcul simplu ne arată faptul că o simplă anvelopă second hand, care a fost obținută în anul 2012, are in fapt mai puțin de jumătate de an de uzură.

Care sunt cele mai bune motive pentru care să optezi pentru anvelope SH?

Există un număr variat de motive și avantaje pentru care este indicat să iei în considerare posibilitatea de a achiziționa un set de anvelope SH. Acestea te ajută să te bucuri de numeroase beneficii, menite să vină în ajutorul bugetului tău.

Posibilitatea de a avea la dispoziție anvelope calitative, plătind un preț mic în schimb

În cazul în care ai la dispoziție un buget redus, este mult mai indicat să te orientezi către un set de anvelope SH decât să achiziționezi un set nou, dar mult mai puțin accesorizat. Tehnologia utilizată și materialele din care acestea sunt confecționate joacă un rol esențial, fiind cele mai importante elemente de care să te bucuri pe termen lung. De asemenea, poți să ai la dispoziție anvelope obținute de la branduri renumite, care au o calitate indiscutabilă. În această categorie se înscriu și seturile de anvelope second hand de la Stoykanvelope.ro , care vor veni în ajutorul tău oricând ai nevoie de ele.

Avantajul de a avea un set în plus de anvelope

Dacă ai un spațiu de depozitare în plus, poți să îl utilizezi pentru a depozita setul de anvelope achiziționat. Mai mult decât atât, poți să descoperi cele mai bune trucuri și secrete cu privire la schimbarea anvelopelor vizualizând diverse videoclipuri de profil. De asemenea, pe Facebook Stoyk Anvelope ai la dispoziție informatii de actualitate, inclusiv legate de actualizarea stocurilor de anvelope si unele dintre cele mai bune modele de anvelope sh, care te vor ajuta să ai parte de rezultatele dorite.

Posibilitatea de a achiziționa doar o singură anvelopă și nu un set complet

Atunci când ai de achiziționat o singură anvelopă, cele noi nu pot fi întotdeauna achiziționate la bucată si nici nu se recomanda financiar, sa achiziționezi doar o anvelopa noua si restul uzate. Din acest motiv, este indicat să te orientezi către anvelopele SH, dat fiind faptul că îți oferă cele mai bune avantaje. Astfel, ai la dispoziție posibilitatea de a achiziționa o singură anvelopă, acest lucru ajutându-te foarte mult, în special din perspectivă financiară.

Contribui activ la protejarea mediului

De departe cel mai important beneficiu al utilizării anvelopelor SH este faptul că, în momentul în care le achiziționezi, contribui la a reduce din poluare. Acest lucru este posibil datorită faptului că, în momentul în care anvelopele sunt produse, diverse substanțe din petrol sunt procesate. De asemenea, anumiți compuși ai cauciucului ajung să nu se degradeze niciodată, ceea ce afectează la un nivel foarte înalt mediul înconjurător. Anvelopele, ca toate produsele de cauciuc, foarte poluante de altfel, este bine sa se utilizeze cat mai mult timp si sa intre într-un proces eficient de reciclare.

Sunt suficiente motivele menționate mai sus pentru a te convinge sa achiziționezi anvelope SH? Scrie-ne la [email protected] , telefon contact: 0745 186 413

