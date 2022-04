5 motive pentru care ar trebui să faci o excursie în Delta Dunării

Despre Delta Dunării se spun lucruri incredibile și anume:

Este cea mai importantă zonă umedă, cu stuf din Europa

Este a doua cea mai mare deltă fluvială din Europa

Este declarată monument al naturii

Este cea mai bine conservată deltă de pe continent.

În fiecare an, aici sunt bineveniți numeroși turiști din țară și din străinătate. An de an, turiștii abia așteaptă să meargă în Delta Dunării și sunt nerăbdători să vadă o mulțime de oferte de vacanță, la vile și pensiuni. Sectorul privat din această zonă a României este extrem de popular.

Iată care sunt principalele 5 motive pentru care ar trebui să mergi în acest an, în Delta Dunării:

1. Ai parte de aventură

Evident, principalul motiv pentru care ar trebui să vii aici sunt cele peste 300 specii de păsări, dintre care multe sunt migratoare. Ele folosesc Delta ca o importantă zonă pentru cuibărit. Primăvara se pot vedea numeroase specii de păsări de apă, unele rămân aici și iarna. În Deltă poți fotografia lebede, pelicani, stârci, egrete, rațe, gâște, dar și animale precum: vidre de apă dulce, pisici sălbatice, sau nurci europene.

Aici este un loc uimitor de frumos, denumit Pasul lui Păcală. Dacă treci cu barca prin acest loc din apropiere de Mila 23 și canalul Șontea, te simți ca în povești. Zona este liniștită și deosebit de bine cunoscută pentru farmecul ei aparte, unde poți surprinde egrete albe, ce se odihnesc prin vegetația de la mal.

2. Te vei simți liber

În Delta Dunării, îți vei petrece timpul în sânul naturii, iar asta nu înseamnă altceva decât bucurie, libertate, încredere, viață fără griji, posibilitatea de a savura liniștea și pacea, de a scăpa de stres și de a fi aici și acum. În această zonă, plimbarea cu barca pe canalele întortocheate este incredibil de plăcută. Aici te simți într-adevăr liber, ai un sentiment de legătură cu lumea plantelor și a animalelor. Unii turiști spun că apa din lacurile din Delta Dunării este curată și caldă mai ales vara, iar scăldatul aici este chiar foarte plăcut.

3. Trăiești viața din plin

În Deltă poți trăi cele mai frumoase momente de răsărit și apus ale Soarelui. În această regiune, oriunde privești, ai ceva interesant de descoperit. Te vei delecta cu apusuri fermecătoare, cu imaginea unui curcubeu superb după ploaie, sau cu cerul înstelat noaptea.

A trăi în Deltă, în acest peisaj minunat, chiar și pentru o scurtă perioadă de timp, înseamnă să trăiești viața din plin. Nimic nu se compară cu o excursie în Delta Dunării primăvara, când vegetația explodează, iar păsările migratoare se întorc în acest loc de rai.

4. Te distrezi la pescuit

Continuând tema lacurilor și a canalelor din Delta Dunării, trebuie să menționăm și pescuitul, care este incredibil de distractiv. Aici poți găsi tot felul de specii de pești și chiar poți prinde trofee bune de somn, știucă, plătică, șalău, biban, caras, avat și lista poate continua. În Deltă sunt aproximativ 90 de specii de pești, din care face parte și sturionul.

Prin urmare, nu mai rămâne decât să îți iei echipamentul necesar și sculele de pescuit și să vii în Deltă pentru a te convinge singur de farmecul de aici. Cele mai bune locuri de desfășurare sunt: canalul Crișan Caraorman, lacul Lumina, lacul Cuibida (sau Cuibul de Lebede), lacul Puiu, Lacul Bejan, gârla Perivolovca, etc.

Aici te poți plimba cu barca pe canalele Deltei și te poți caza la pensiuni. În acest an, vei găsi oferte grozave de cazare Delta Dunării la vile și pensiuni, care oferă delicatese din pește excepționale, pe care nu le vei uita niciodată.

5. Ai parte de liniște și relaxare

Plimbările lente pe canalele din Delta Dunării sunt foarte relaxante și sănătoase. În plus, aerul aici este foarte curat și asta este important pentru organism. Se spune că natura este atât de relaxantă aici, încât uiți de toate. Comunicarea cu lumea naturii îți oferă posibilitatea de a te concentra asupra detaliilor fascinante și de a observa tot ce este în jur – păsări, broscuțe, libelule, etc.

La urma urmei, timpul în sânul naturii nu înseamnă altceva decât să uiți de probleme și să-ți redobândești acea liniște interioară, care îți menține starea de bine și sănătatea.