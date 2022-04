7 lucruri pe care să le verifici la o găzduire web

In schimb, cine s-a lovit cel putin o data de anumite dificultati, cel mai probabil ca isi ia toate masurile pentru a evita astfel de situatii delicate.

E foarte bine sa tii cont de cat mai multe lucruri atunci cand iti cumperi o gazduire web . Iar asta deoarece cu cat o verifici mai in detaliu, cu atat iti cresc sansele de a face o alegere pe care sa nu o regreti mai tarziu.

Acesta este motivul pentru care am decis sa realizam acest articol in care vom prezenta 7 lucruri pe care trebuie sa le verifici neaparat la o gazduire web. Descopera-le si tu din randurile imediat urmatoare:

1. Uptime

Un prim lucru pe care trebuie sa il verifici la o gazduire web este perioada de uptime. Aceasta ar trebui sa fie de cel putin 99%, deoarece asta inseamna ca site-ul tau web va fi in mod permanent disponibil online, ceea ce desigur ca reprezinta un obiectiv pentru tine.

Chiar daca majoritatea firmelor de gazduire web promit un uptime major, nu ar trebui sa uiti sa verifici acest detaliu. Iar daca poti folosi un servici de monitorizare uptime, cu atat mai bine.

2. Certificat SSL

In 2022 nu ar mai trebui sa existe site-uri nesecurizate. Iar pentru ca un site sa fie securizat, ar trebui sa dispuna de un certificat SSL . Majoritatea firmelor de gazduire il ofera gratuit, insa nu ar trebui sa te bazezi neaparat pe asta.

Asigura-te ca si firma cu care ai ales sa colaborezi iti ofera un certificat SSL fara nici un cost suplimentar.

3. Spatiu alocat

Fiecare pachet de gazduire iti pune la dispozitie un spatiu anume masurat in GB. Drept urmare, iti recomandam sa stabilesti care sunt necesitatile tale. Vei avea un site cu foarte multe fisiere, de foarte mari dimensiuni, sau poate doar un simplu site de prezentare?

Nu stii care iti sunt nevoile? Cere recomandari de la firma cu care alegi sa colaborezi si fara dar sau poate vei primi consultanta necesara pentru o buna alegere a gazduirii web.

4. Numar de domenii

Cate domenii vrei sa gazduiesti pe pachetul de hosting web pe care il cumperi? In mod normal, majoritatea persoanelor aleg sa gazduiasca un singur site. Dar asta nu inseamna ca nu exista si exceptii.

Iar daca faci parte din aceasta categorie a exceptiilor, atunci ar trebui sa nu uiti sa verifici acest detaliu. Nu de alta, dar sigur nu te vei bucura sa afli ca nu poti gazdui mai mult de un site, chiar daca ai nevoie de asta.

5. Adrese de mail

Noul tau site va avea o echipa numeroasa in spate? Cel mai probabil ca fiecare membru al echipei va avea nevoie de o adresa de mail iar tu trebuie sa te asiguri ca pachetul de gazduire web pe care l-ai ales iti permite sa creezi mai multe adrese.

Cel mai adesea, pachetele de gazduire web sunt destul de limitate din acest punct de vedere iar daca ai cerinte speciale, atunci ar fi bine sa verifici cu atentie resursele care iti sunt oferite.

6. Backup zilnic

Pachetul de gazduire web iti ofera posibilitatea de a face backupuri cat mai des? Ar trebui sa ai parte de aceasta solutie de siguranta, deoarece astfel poti evita o multime de probleme in cazul in care site-ul tau va fi victima atacului unor hackeri sau in cazul in care apar anumite probleme tehnice carora nu le mai poti da de cap.

Alege un pachet de gazduire web cu backup zilnic si ne vei multumi mai tarziu pentru acest sfat.

7. Domeniu gratuit

Stiai ca anumite firme de gazduire web ofera un domeniu gratuit atunci cand alegi sa platesti abonamentul de hosting pentru un an, in avans? Este o promotie ce te poate ajuta sa faci economii generoase, asa ca nu ar trebui sa ignori aceasta oportunitate.

Drept urmare, atunci cand cumperi gazduire web, verifica daca ai parte de gratuitati sau de promotii speciale cu ajutorul carora sa platesti mai putin pentru crearea site-ului tau web.

Acestea sunt, asadar, 7 dintre cele mai importante lucruri pe care ar trebui sa le verifici neaparat atunci cand cumperi gazduire web. Tine cont de toate recomandarile oferite in acest articol si cu siguranta vei reusi sa faci o alegere inspirata.