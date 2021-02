Lucrezi de acasa, comanda de acasa! Cumpara accesorii de birou dintr-o papetarie online

Atunci cand lucrezi online, e normal sa iti faci cumparaturile pentru biroul de acasa tot online. Tocmai de aceea te poti orienta catre OfficeClass.ro, magazinul online lider pe piata romaneasca de birotica si papetarie. Iata ce poti achizitiona!

Suporturi pentru birou, pentru cat mai multa ordine

Daca iti place sa iti tii lucrurile in ordine si vrei sa nu scotocesti pe sub vrafuri de hartii de fiecare data cand ai nevoie de un stilou, vei avea nevoie de mai multe tipuri de suporturi pentru birou.

Intr-o papetarie online poti gasi, de exemplu, suportul de plastic Kejea pentru accesorii de birou, cu 7 compartimente. Transparent, are dimensiunile de 16,8 pe 7,8 centimetri si este prevazut inclusiv cu dispenser pentru banda adeziva.

De asemenea, poti cumpara suportul HAN Bravo pentru instrumente de scris. Are 4 compartimente diferite, inclusiv unul mai mic, in partea de mijloc, ideal pentru a depozita radiere si agrafe. Are culoarea negru lucios si este produs din material plastic de calitate, fara metale grele.

Mape diferite, pentru documente ordonate

Mapa de birou este un alt accesoriu indispensabil pentru buna organizare si desfasurare a activitatilor de zi cu zi. Iti vei controla mai bine programul daca vei cumpara, dintr-o papetarie online, mapa de birou pentru notite si organizare saptamanala, cu 30 de file lipite in partea superioara. Banda inferioara din PVC impiedica deteriorarea marginilor filelor.

Utila este si mapa Herlitz, confectionata din carton invelit in material plastic. Pe fundal este desenata harta lumii, are dimensiunile de 68 pe 44 de centimetri si este prevazuta cu doua buzunare laterale.

Foarfeci, cuttere si cutite pentru hartie

Daca primesti multe colete si plicuri pe care trebuie sa le desfaci sau daca modifici ori decupezi diferite hartii, poti gasi intr-o papetarie online o oferta variata de foarfeci, cutite si cuttere.

Foarfeca Leitz Titanium, de exemplu, de culoare neagra si cu o lungime de 15 centimetri, este realizata din otel inoxidabil si titan de cea mai buna calitate. Intr-adevar, lamele ultra-ascutite, acoperite cu titan, raman ascutite pentru mai mult timp decat lamele unor foarfeci obisnuite. In plus, este prevazuta cu maner ergonomic pentru o manipulare confortabila.

Seturi de lux, pentru cei pretentiosi

Daca esti pretentios de felul tau, poti sa iti cumperi dintr-o papetarie online un set de birou din piele de culoare grena, format din 7 piese diferite. Este vorba de o mapa de birou, doua tavite pentru documente, un suport cub pentru hartii, un suport pentru corespondenta, un cutit pentru deschiderea corespondentei si doua suporturi pentru instrumente de scris.

La acelasi standard inalt al calitatii poti alege si un set de birou EVO-EV3N02, cu 5 piese de lux de culoarea lemnului de stejar. Acesta contine o mapa de birou, un suport pentru notes, un suport pentru pixuri, un cutit pentru corespondenta si o tavita pentru documente.

Iar acestea sunt doar cateva exemple dintre produsele de care ai nevoie. Intr-o papetarie online foarte bine dotata, asa cum este officeclass.ro, vei gasi capsatoare si perforatoare, benzi adezive, clipsuri pentru hartie, agrafe, ace, piuneze, ecusoane, rigle, echere si orice altceva ai nevoie pentru a-ti desfasura activitatea in cele mai bune conditii.