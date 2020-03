Care sunt activitatile care intra sub denumirea generica de "servicii funerare"?

Explicatia este una foarte simpla si logica: avand in vedere ca vorbim despre un aspect considerat de unii drept macabru, oamenii nu sunt, de obicei, curiosi, pana cand nu se vad pusi in fata unei tragedii.

Cu toate acestea, este important de stiut ce se ascunde in spatele denumirii generice de "servicii funerare", pentru a va pregati, in cazul in care aveti o ruda apropiata sau un prieten suferind de o boala in faza terminala.

Atunci cand se gandesc la servicii funerare, oamenii au, de obicei, in minte etapele esentiale:

- imbalsamarea / tanatopraxia, adica procesul prin care infatisarea si corpul persoanei decedate sunt prezervate intr-o stare cat mai apropiata de cea din timpul vietii, atat din motive igienico-sanitare, cat si psihologice (pentru ca familia respectivului sa pastreze in memorie o imagine vie);

- transportul funerar al sicriului cu trupul neinsufletit de la domiciliu / spital la capela si apoi la cimitir;

- inhumarea / incinerarea propriu-zisa, in functie de ultima dorinta a persoanei trecute in nefiinta sau de hotararea familiei ori apropiatilor acestuia;

- servicii funerare de repatriere decedati, pentru romanii care si-au gasit sfarsitul in afara tarii (in special in Franta, Germania, Anglia, Spania sau Italia, unde locuiesc milioane de conationali).

Totusi, o firma serioasa de pompe funebre ofera numeroase alte servicii funerare, toate avand rolul de a degreva familia indurerata de sarcini si de a o ajuta sa treaca mai usor peste momentul dureros.

Unul dintre acestea, mai exact consultanta funerara predeces, este o premiera pentru Romania si reprezinta sprijinul acordat familiei unui bolnav in faza terminala. Astfel, ei vor putea gestiona mai usor clipele prin care urmeaza sa treaca, dar pot estima si costurile aferente unei inmormantari.

De altfel, conform site-ului firmei de pompe funebre Casa Bucur din Capitala, aceasta ofera nu mai putin de 30 de servicii funerare, de la cele mai simple la cele mai complexe.

Printre acestea, se numara cele legate de obtinerea actelor necesare inhumarii (constatarea decesului, obtinerea certificatului de deces, adeverintei de inhumare, avizelor Sanepid si de la procuratura etc), de manipulare a trupului neinsufletit si a sicriului, dar si cele cu specific religios (contactarea preotului/dascalului/corului bisericesc, organizarea parastasului/pomenii, inchirierea catafalcului etc).

Totodata, pe langa servicii funerare, Casa Bucur ofera si numeroase produse: sicrie si capace frigorifice, pachete pentru pomana si parastas, coroane si jerbe, dar si monumente funerare.

Astfel, toata activitatea respectivei case de pompe funebre are ca scop preluarea sarcinilor organizatorice si birocratice de la familia indurerata, pentru ca membrii acesteia sa se poata concentra pe lucrurile cu adevarat importante. Mai exact, vorbim despre petrecerea timpului alaturi de rudele si apropiatii ramasi in viata, dar si conducerea in tihna a decedatului pe ultimul drum.

Nu in ultimul rand, o firma profesionista de acest tip va oferi clientilor sai informatii utile despre ajutorul de inmormantare / deces, documentatia preliminara necesara inhumarii, plata pensiei neincasate a pensionarului decedat, despagubirile in caz de deces prin accident de munca, dar si despre Legea funerara.

