Ți-ai deschis o afacere? Iată de ce să investești în echipamente IT second hand

Dintr-o companie, oricare ar fi specificul său, nu au cum să lipsească echipamentele IT. Acestea ajută la desfășurarea optimă a activității, la comunicarea între departamente și la eficientizarea mai multor sarcini de lucru.

Sursa foto: Unsplash.com

În această categorie intră calculatoarele, laptopurile și alte dispozitive, precum o stație de lucru sau o imprimantă.

Opțiunile propuse pe piața de profil sunt numeroase, iar brandurile de top vin anual cu modele tot mai performante de echipamente.

Pentru dotarea birourilor din noua lor firmă, antreprenorii pot lua în considerare achiziționarea de calculatoare și monitoare second hand, care este o decizie inspirată pentru bugetul unei afaceri aflate la început de drum.

Sunt echipamentele IT o alegere sigură pentru un business?

Dotarea birourilor cu laptopuri și calculatoare sau înlocuirea echipamentelor IT este o etapă destul de costisitoare, mai ales atunci când sunt necesare multe dispozitive sau când este nevoie de calculatoare performante.

Dacă se optează pentru varianta second hand, este important să fie aleși furnizori de încredere.

La Calculator-Ieftin.ro, toate produsele sunt testate de către specialiști înainte să fie predate curierului, ceea ce înseamnă că se verifică dacă acestea funcționează perfect și sunt gata de folosire.

De asemenea, sunt disponibile pachete business, categorie în care antreprenorii vor găsi produse de înaltă calitate la prețuri semnificativ mai mici decât cele noi.

Ce echipamente second hand pot fi achiziționate într-o firmă?

În materie de IT, dotările pot să difere de la o companie la alta. În linii mari, aproape orice firmă are nevoie de calculatoare sau laptopuri, în funcție de buget și de modul de lucru. Dacă se lucrează exclusiv de la birou, calculatoarele pot fi o idee bună.

În schimb, dacă angajații se deplasează sau lucrează și de acasă, laptopurile second hand sunt o alegere inspirată.

Pe de altă parte, achiziționarea de workstation-uri second hand se pretează într-o companie unde se execută sarcini complexe de lucru, cum ar fi într-un birou de arhitectură.

Aceste echipamente sunt utilizate de companii unde se desfășoară activități de desgin grafic sau unde lucrează ingineri ce folosesc programe care necesită o putere mare de calcul și un microprocesor rapid.

La Calculator Ieftin sunt disponibile atât laptopuri și calculatoare, cât și monitoare, stații de lucru, imprimante și componente second hand. Astfel, atât companiile mici, aflate la început de drum, cât și cele cu prezență consolidată în industria lor se pot orienta către acest tip de echipamente.

Care sunt avantajele achiziționării de echipamente IT în regim second hand?

Primul și cel mai evident avantaj al produselor IT second hand este prețul. Companiile care decid să achiziționeze echipamente IT la mâna a doua sau refurbished economisesc foarte mult și pot să își organizeze mai eficient bugetul.

La Calculator Ieftin, pot fi achiziționare calculatoare cu specificații de top la prețuri mai mici, astfel de oferte fiind ideale pentru firmele cu un buget restrâns.

Un alt aspect avantajos îl constituie varietatea de produse și branduri. Antreprenorii pot găsi o mulțime de echipamente IT second hand, inclusiv componente de calculator (memorie RAM, hard disk, procesor de bază etc.).

HP, Samsung și Lenovo sunt doar câteva dintre brandurile cele mai cunoscute în industrie, ale căror produse pot fi achiziționate cu un buget redus. Mai mult de atât, echipamentele second hand beneficiază de garanție timp de 24 de luni in momentul achiziției.

Prețul, varietatea de produse și garanția sunt principalele motive pentru care alegerea echipamentelor IT second hand este o alegere inspirată atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii.

Calculator Ieftin aduce în prim-plan oferte avantajoase pentru businessurile care vor să își optimizeze bugetul și să reducă din cheltuieli atunci când își dotează birourile cu laptopuri și calculatoare.