4 afecțiuni ginecologice și tratamentul lor

În continua vom vorbi despre câteva dintre aceste afecțiuni și tratamentul lor.

Endometrioza

Endometrioza este o afecțiune ce apare atunci când celule similare cu cele din mucoasa uterului cresc pe ovare, trompe uterine, vezică, intestin sau în alte zone ale corpului. Este una dintre principalele cauze ale infertilității feminine, iar printre simptomele sale se numără:

Crampele menstruale;

Durerea în timpul contactelor sexuale, la urinare sau la defecație;

Sângerări menstruale abundente;

Sângerările între menstruații.

Nu se cunosc cu exactitate care sunt cauzele acestei afecțiuni. În ceea ce privește tratamentul său, există mai multe opțiuni:

Tratament medicamentos - poate include analgezice, anticoncepționale sau agoniști de hormoni eliberatori de gonadotropină;

Tratament chirurgical - poate consta în laparoscopie, laparotomie sau histerectomie.[1]

Fibromul uterin

Fibroamele sunt excrescențe benigne care se dezvoltă în uter sau în jurul acestuia. Numărul și dimensiunea lor pot varia, iar multe cazuri sunt asimptomatice, fiind descoperite întâmplător, în timpul unui control de rutină. Aproximativ 1 din 3 femei care au fibroame experimentează simptome precum:

Menstruații abundente sau dureroase;

Dureri abdominale;

Dureri de spate;

Nevoia frecventă de a urina;

Constipație;

Durere în timpul contactelor sexuale.

Majoritatea cazurilor sunt diagnosticate în rândul femeilor cu vârsta cuprinsă între 30 și 50 de ani. Ca și în cazul de mai sus, se poate recomanda tratament medicamentos sau chirurgical. Acesta din urmă poate consta în mai multe proceduri, inclusiv:

Miomectomie;

Histerectomie;

Ablația de endometru;

Embolizarea fibromului uterin.

Atunci când nu există simptome sau acestea nu sunt severe, nu este întotdeauna necesar tratamentul.[3]

Sindromul ovarelor polichistice

Sindromul ovarelor polichistice este o tulburare hormonală ce afectează femeile de vârstă fertilă și poate cauza infertilitate și crește riscul apariției altor boli. Cele mai des întâlnite simptome ale acestei afecțiuni sunt:

Menstruațiile neregulate, rare sau prelungite;

Căderea părului;

Pilozitate excesivă pe față și corp;

Acnee;

Schimbări de dispoziție;

Dureri pelvine;

Chisturi pe ovare;

Creșterea în greutate.

Cauzele exacte ale apariției acestei afecțiuni nu au fost încă stabilite. Se crede însă că predispoziția genetică și producția excesivă de insulină s-ar număra printre acestea.

Tratamentul se stabilește în funcție de simptome, vârsta femeii afectate și dacă aceasta își dorește sau nu să rămână însărcinată. Dacă ești supraponderală, ți se va recomanda să scapi de kilogramele în plus. Tratamentul medicamentos poate include pilule contraceptive și antidiabetice.[2]

Bolile cu transmitere sexuală

Orice femeie activă sexual este expusă riscului de a contracta o astfel de infecție, deși uneori aceste boli pot fi transmise și de la mamă la făt, în timpul sarcinii sau al nașterii, sau prin transfuzii de sânge ori folosirea în comun a acelor. Pot fi cauzate de bacterii (ex: gonoreea, sifilisul, clamidioza), paraziți (ex: trichomonaza) sau virusuri (ex: infecția cu HPV, HIV sau herpesul genital).

Bolile cu transmitere sexuală nu provoacă întotdeauna simptome. Atunci când se manifestă, pot să apară simptome precum:

Leziuni, iritații, umflături sau vezicule pe organele genitale sau în zona bucală ori anală;

Dureri sau usturime la urinare;

Secreții vaginale urât mirositoare;

Sângerări vaginale neobișnuite;

Durere în timpul contactelor sexuale;

Inflamarea ganglionilor limfatici, în special în zona inghinală;

Durere la nivelul abdomenului inferior;

Febră.

În funcție de cauza infecției, tratamentul poate consta în antibiotice sau antivirale. Este însă foarte important ca ambii parteneri să urmeze tratamentul recomandat de medic. Acest lucru se aplică atât actualului partener, cât și tuturor celor pe care i-ai avut în ultimul an.[4]

Acestea sunt doar câteva dintre afecțiunile ginecologice de care poate suferi o femeie în cursul vieții sale. Lista lor este mult mai lungă și, după cum am văzut mai sus, nu toate sunt însoțite de simptome. Tocmai de aceea este important să nu neglijezi controale ginecologice regulate. În acest fel, eventualele probleme vor fi depistate și tratate la timp.

Surse de referință: