Avantajele unui robot industrial

A collaborative industrial robot model can perform a lot of missions, which are more and more diverse to assist operators in their tasks, performing repetitive gestures.

Modelele de roboți industriali sunt din ce în ce mai ușor de utilizat, cu singura condiție de a avea minime cunoștințe în robotică. Apelarea la roboții industriali este astfel un gaj de securitate pentru o funcționare optimă și fără riscuri.

Roboții industriali sunt cei mai buni asistenți în producție. Roboții colaborativi sunt veritabili asistenți în ateliere și realizează cele mai dificile sarcini care permit echipelor să se focalizeze pe misiuni care necesită un plus de reflexie.

Roboții industriali sunt mobili și compacți. Prin mărimea, lor, roboții industriali colaborativi sunt adaptați și pentru spațiile mai mici unde oamenii trebuie să acționeze alături de mașină. Sunt flexbili și pot să fie mutați în funcție de sarcină, de la un post la altul.

Proximitatea om-mașină. De asemenea, roboții industriali colaborativi sunt cei care pot reconcilia omul cu tehnologia, apropiind fizic operatorii de mașini fără să se neglijeze aspectul siguranței. Atunci când funcționează, un cobot, un robot industrial colaborativ, va modula viteza sa pentru a o adapta nevoilor de producție, evitându-se orice risc.

Operatorii pot lucra astfel alături de roboți în deplină siguranță, favorizându-se o repartiție productivă a sarcinilor între ei. Oamenii care sunt ajutați de roboți devin sau redevin actorii pe linia lor de producție.

De reținut:

Cobotica este cea care permite eliberarea echipelor de sarcini fără valoare adăugată.

Coboții se adaptează perfect în spațiile mai restrânse fără risc pentru oameni, deci.

Roboții colaborativi sunt foarte ușor de utilizat.

Sunt cei care îți permit să câștigi mai mult timp și să optimizezi producția.

Se va optimiza cu ajutorul lor și suprafața de producție, deoarece fără bariere de producție, roboții permit optimizarea fiecărui metru pătrat.

Se va ameliora în același timp în mod global performanțele firmei tale, reducându-se costurile de producție și ameliorându-se calitatea de producție.

Se va ameliora ergonomia unui post de lucru.

Personalul va deveni mai disponbil pentru sarcini cu o mai mare valoare adăugată.

Pentru a susține competitivitatea în atelierele de producție sau în industrii, este foarte important să se promoveze o strategie de dezvoltare axată pe modernizarea aparatelor de producție, prin integrarea unor noi tehnologii.

Thus, these collaborative industrial robots introduce a new way of automation that wants to make people's work easier and to flexibly modernize production processes. And recent studies have concluded that a human-robot collaboration is 85% more productive than a human or a robot working alone. And the modernization of an industry is imperative both organizationally and humanly. The industry of the future must be concerned with the working conditions of operators and meet the flexibility requirements. So, collaborative robots are the best solution!

