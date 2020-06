Care sunt avantajele tratamentelor naturale (P)

Iata asadar doua motive extrem de importante pentru care ar trebui sa apelezi din cand in cand la tratamentele naturiste, chiar si in scop preventiv, atunci cand nu suferi de nici o afectiune.

Al treilea motiv ar fi acela ca remediile naturiste sunt mai ieftine decat medicamentele.

Tratamentele naturiste nu contin compusi chimici

Multe dintre tratamentele naturiste nu au in componenta lor decat alimente, fructe si plante (pe care oricum le consumi, sub o forma sau alta).

Spre deosebire de medicamente, care contin (sau pot contine) si substante chimice, tratamentele naturiste contin doar ingrediente naturale, organice.

Chiar daca tratamentele naturiste nu contin compusi chimici, orice consumat in exces poate sa fie daunator. Asa ca mare grija la cantiati, chiar daca incerci un aliment bio si netratat cu substante chimice.

Este indicat chiar sa ceri si sfatul unui medic atunci cand vrei sa incepi un tratament natural.

Pot ajuta la tratarea unor simptome si afectiuni

Poti folosi tratamentele naturiste pentru a trata sau pentru a ameliora simptomele unor afectiuni precum:

inflamatiile interne sau externe – tratamente pe baza de ceai verde, musetel, extract de gheara matei, turmeric etc

arsurile de orice natura – uleiul esential de lavanda este foarte util in a trata arsurile, dar nu este singurul remediu natural care te poate ajuta in astfel de situatii

constipatia – tratamente pe baza de ulei de in, ulei de masline, papadie, ceai de galbenele etc

diareea – tratamente pe baza de menta, ceai negru, seminte de schinduf, orez etc

durerile de stomac – tratamente pe baza de ghimbir, seminte de fenicul, menta, musetel, orez etc

durerile musculare – tratamente pe baza rozmarin, spre exemplu

durerile in gat – remedii pe baza de ceaiuri, sare, scortisoara, miere etc

raceala si gripa – de regula, ceaiurile sunt cele mai indicate remedii naturiste pentru aceste afectiuni

infectiile – in functie de natura infectiilor se pot folosi diferite tratamente pe baza de musetel, miere, curcuma, usturoi, oregano, echinaceea etc

Aceasta este doar o lista foarte scurta a afectiunilor care pot fi tratate cu remediile naturiste. Mai multe informatii gasesti si pe blogul biod.ro

Tratamentele naturiste sunt mai ieftine decat medicamentele

Pentru ca ti le poti face singur acasa din ingredientele pe care le poti gasi deja in camara sau in bucatarie, putem spune ca tratamentele naturiste sunt mult mai ieftine decat medicamentele.

Mai mult, cand vine vorba de afectiuni minore oprecum durerile in gat sau indigestia, de cele mai multe ori tratamentele naturiste sunt mai eficiente decat medicamentele.

Spre exemplu, un ceai de musetel indulcit cu miere te poate scapa de durerile in gat cel putin la fel de repede precum un medicament luat din farmacie.

In concluzie, exista numeroase situatii in care ar trebui sa urmezi tratamentele naturiste, fara a abuza de ele. In cazul unor afectiuni mai serioase e bine sa urmezi tratamentele naturiste abia dupa ce intrebi un medic.

Desi sunt de mare ajutor in foarte multe situatii, tratamentele naturiste nu sunt o solutie pentru toate afectiunile si bolile cunoscute. Din acest motiv, cand problemele se agraveaza, este foarte bine sa discuti si cu un medic.