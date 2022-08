Avantajele hranei uscate pentru câini - lucruri pe care trebuie să le ştii

Cum s-a ajuns aici? Piata a fost inundata de mii de optiuni in ceea ce priveste mancarea pentru animalele de casa. Chiar daca filtrezi cautarea in functie de rasa cainelui, greutatea, varsta si nivelul de activitate tot te vei alege cu o multime de rezultate. Plus ca mai apare o alegere pe care trebuie sa o faci: hrana umeda sau uscata?

Iata mai jos cateva motive pentru care un numar mare de iubitori de animale aleg hrana uscata pentru cainii lor:

Are un continut ridicat de calorii – hrana uscata pentru caini contine necesarul zilnic de calorii; asta cu conditia sa fie de calitate. Intrebarea care se pune acum este: cum ne putem da seama ca hrana pe care o cumparam cainelui nostru este de calitate sau nu? Pretul mai ridicat nu este intotdeauna indicatorul calitatii. Asadar, nu ne ramane decat sa aruncam o privire pe lista de ingrediente. Spre exemplu, marca Taste of the Wild are o lista impresionanta de ingrediente care ii asigura cainelui tau o dieta sanatoasa si gustoasa.

Timp indelungat de depozitare – fiind uscata, hrana boabe sau crochete se poate pastra pentru mai mult timp decat hrana umeda. Atentie insa la modalitatea de depozitare. Asigura-te ca este intr-un recipient de calitate, care se inchide bine.

Se consuma in cantitati reduse comparativ cu hrana umeda – tocmai datorita concentratiei ridicate, este nevoie de o cantitate mai mica de mancare uscata pentru a hrani un caine, decat ar fi necesar in cazul hranei umede. Acest lucru inseamna in primul rand reducerea amprentei de carbon, pentru ca se foloseste mai putin ambalaj. Din punct de vedere practic, inseamna mai putin spatiu de depozitare si o gestionare mai usoara.

Dupa ce am vazut de ce in general se prefera hrana uscata pentru caini, sa revenim la Taste of the Wild si sa vedem de ce este atat de indragita de patrupezi. Am remarcat mai sus ca are o lista bogata de ingrediente, dar inainte sa mentionam ce contine hrana uscata pentru caini Taste of the Wild , sa vorbim putin despre ce NU contine – cereale. Cainele este un animal carnivor, asadar acest ingredient nu are ce cauta in dieta lui. Eliminand cerealele, brandul american a recreat „gustul salbaticiei”, dupa cum ii spune si numele, si a conceput o dieta cat mai naturala si cat mai apropiata de cea a stramosilor cainilor – lupii.

Ingredientul principal in mancarea uscata pentru caini Taste of the Wild este carnea. Se foloseste carne proaspata, de calitate superioara, in diverse combinatii, pentru a asigura o nutritie completa. Pe langa carnea de miel, porc mistret, bivol, rata, prepelita, somon, lista de ingrediente este intregita de fructe si legume, vitamine, minerale, acizi grasi, probiotice si prebiotice, ca sa le amintim pe cele mai importante.