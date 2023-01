Big data – Sau cum sa utilizezi seturile de date in beneficiul tau

Costuri reduse. Chiar daca implementarea unui proiect de big data ar putea parea costisitor in primele faze ale proiectului, beneficiile pe care acesta le aduce in timp sunt numeroase. In functie de marimea companiei, orice plan de big data ar trebui adoptat in conformitate cu necesitatile de business ale companiei. Astfel, daca un jucator precum Netflix are nevoie de un plan de big data urias, o companie mai mica poate beneficia si doar dintr-un proiect mai simplu de vizualizare sau raportare a datelor.