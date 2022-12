Care sunt avantajele unui filtru de apă POU

Filtrele de apă de tip Point Of Use se instalează în locul de consum al apei, adică în bucătărie.

Sursa foto: Unsplash.com

Ele se deosebesc de filtrele Point Of Entry care sunt de mai mari dimensiuni şi se montează la intrarea conductei de alimentare cu apă în casă. Iată ce avantaje îţi oferă un dispozitiv de filtrare a apei POU în funcţie de locul în care se montează:

Alege filtrul potrivit apei de la robinet

Dacă eşti racordat la reţeaua publică de distribuţie a apei, beneficiezi de investiţiile făcute în modernizarea staţiilor locale. Apa care iese din stațiile de tratare este potabilă, corespunzătoare atât fizico-chimic, cât şi microbiologic. Problemele apar, însă, pe parcurs. Din cauza precarităţii calităţi ţevilor, până să ajungă în casă, la robinet, apa poate acumula o mulţime de impurităţi şi contaminanţi. Solicită unui laborator specializat un test de calitate a apei şi vei afla exact tipul de filtrare de care ai nevoie. Astfel, ai garanţia eficienţei sistemului de filtrare de tip POU pentru nevoile familiei tale. Principiul este valabil şi pentru sursele individuale de apă, cum ar fi izvoarele, puţurile sau fântânile.

Posibilităţi multiple de instalare

Poţi alege aparatul potrivit de filtrare a apei în funcţie de locul în care doreşti să-l instalezi:

Pe blat

Prima variantă de montare este pe blat, racordat la sursa de apă şi alimentat electric. Dispozitivul arată ca un dozator de apă compact, cu diverse opţiuni de răcire sau încălzire a apei. Unele modele performante, au chiar optiunea de a impregna apa cu dioxid de carbon şi de a oferi apă carbonatată. Filtrele pot fi integrate în carcasa aparatului sau montate sub blat şi conectate prin racorduri.

Sub blat

Unele dintre cele mai folosite modele în ţara noastră sunt cele cu filtrele conectate sub blat la reţeaua de apă şi o baterie separată lângă robinetul clasic al chiuvetei. Bateria este de mici dimensiuni şi are un singur robinet. Posibilităţile de filtrare sunt multiple şi pot fi alese în funcţie de nevoi. Un sistem POU montat sub blat poate avea între 1 şi 4 cartuşe cu posibilităţi diferite de filtrare.

Pe bateria de apă

Filtrele pentru bateria de apă a chiuvetei sunt cel mai simplu de montat şi nu necesită prezenţa unui specialist. Acestea funcţionează instant asupra apei de la sursă şi pot fi alese în funcţie de caracteristici. Unul dintre dezavantaje poate fi epuizarea rapidă a consumabilelor din sistemul de filtrare. Pentru a nu pune în funcţiune filtrul atunci când doresti sa folosesti apa nefiltrata pentru restul activităților, cum ar fi spălatul vaselor, poţi acţiona butonul care îl anulează.

Filtrezi doar apa de băut

Filtrele de tip POU pot să filtreze doar apa destinată consumului alimentar. Acest lucru înseamnă o prelungire a duratei de viaţă, deoarece apa folosită pentru alte activități, de exemplu spălat vase, poate să nu treacă prin sistemul de filtrare, dacă nu se dorește. Alege abonamentul de filtrare a apei cu sistem POU şi beneficiezi de consultanţă în ceea ce priveşte adaptarea dispozitivului potrivit în funcţie de nevoile familiei tale. Astfel, vei avea parte de un sistem de filtrare eficient şi sigur.

Scapă de grija stocurilor

În lipsa unei surse de apă sigure de la robinet, ar trebui să asiguri tot timpul un stoc necesar de apă îmbuteliată. Acest lucru înseamnă drumuri la magazin, timp pierdut, efort depus şi costuri pe măsură. Costurile cresc dacă apelezi la o firmă care preia acest serviciu. În schimb, prin alegerea sistemului potrivit de filtrare la locul de consum, scapi de grija stocurilor şi a depozitării. Tot ce ai de făcut este să înlocuieşti consumabilele la timp.

Filtrele de apă de tip POU se instalează în locul de consum, reducând la minimum riscul consumului de apă care e posibil să se fi recontaminat din cauza stării necorespunzătoare a traseului de distribuție. Cu un astfel de dispozitiv, eşti sigur că filtrezi doar apa de băut, nu şi pe cea pe care o folosesti în alte scopuri. Printre cele mai importante avantaje sunt siguranţa alimentară, eficientizarea costurilor şi disponibilitatea permanentă a apei de băut.