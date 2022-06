Care sunt particularitățile stilului minimalist în baie și ce obiecte sanitare poți integra - Recomandări de la GQS German Quality

Estetica "less is more" (mai puțin înseamnă mai mult) oferă, de asemenea, un sentiment de relaxare și liniște, pe care un spațiu mai încărcat s-ar putea să nu-l permită atât de ușor.

Așadar, cum poți obține un efect minimalist atunci când amenajezi noua baie? Este vorba doar de a păstra spațiul cât mai aerisit sau implică și integrarea unor elemente cu design specific? Îți prezentăm mai jos informații care te pot ajuta în procesul de amenajare:

Ce se află într-o baie minimalistă?

S-ar putea crede că mobilierul, obiectele sanitare și accesoriile sunt în număr limitat într-o baie minimalistă. De fapt, designul este atât de bine gândit, încât elementele din ea sunt poziționate perfect, strategic și adesea chiar ascunse.

Această estetică este cunoscută de către designerii de interior ca fiind o abordare "cu linii curate". Ea face ca spațiul din baie să fie deschis și relaxant, păstrându-și în același timp funcționalitatea și scopul. Așadar, într-o baie minimalistă vei găsi toate obiectele obișnuite pe care le-ai găsi, de exemplu, într-o baie vintage. Singura diferență este că acestea vor fi beneficia de alt design, mult mai simplu și mai stilizat.

Culori pentru o baie minimalistă

Există două nuanțe care se asociază cel mai bine cu mobilierul minimalist pentru baie. În mod justificat, ambele sunt de fapt descrise ca fiind caracterizate de o absență de culoare. Acestea sunt, bineînțeles, alb și negru.

Băile albe, proiectate într-un stil minimalist sunt spații luminoase, strălucitoare, care oferă o senzație generală de prospețime și curățenie. Această nuanță va face ca spațiul să pară mai mare, fiind ideală pentru băile mici.

Într-un design minimalist, băile negre vor oferi un efect de sobrietate și lux. Este o nuanță mult mai potrivită pentru spațiile mai mari, astfel încât să nu ofere sentimentul de spațiu aglomerat.

Desigur, există tot felul de alte culori pe care le poți încorpora într-o baie minimalistă - de la albastru închis până la nuanțele subtile pastelate.

Lavoare minimaliste

Lavoarele minimaliste vor avea margini netede, bine definite, fără curbele specifice unui stil mai opulent. Pentru a obține un efect extrem de minimalist poți opta pentru un model care se montează sub blatul/baza de lavoar. Acesta va conferi din plin o senzație de continuitate, specifică stilului. Pentru un vibe minimalist mai subtil, alege un lavoar pe blat cu margini dure și o baterie montată pe perete.

De exemplu, poți opta pentru un lavoar de pe germanquality.ro care să îndeplinească toate criteriile unui design minimalist. Duravit Vero Air Vanity este un model de o calitate superioară. Forma perfect definită și finisajul alb strălucitor complimentează din plin caracteristicile specifice stilului.

Duravit Vero Air Vanity - GQS German Quality

Cabină de duș minimalistă

O zonă de duș minimalistă va fi completată perfect de o cabină de duș walk-in care oferă continuitate spațiului din baie. Pentru un efect amplificat, poți opta pentru un paravan de duș walk-in din sticlă securizată (precum Ideal Standard Synergy, disponibil pe germanquality.ro), astfel încât să nu existe deloc întrerupere vizuală. Cu toate acestea, există și modele de cabine de duș clasice, care pot fi integrate cu succes în acest stil.

Ideal Standard Synergy Paravan dus - GQS German Quality

Piese de mobilier minimaliste

Dulapurile și corpurile de baie minimaliste tind să fie piese de mobilier fără mânere ornamentate, cu închidere ușoară, care maximizează spațiul de depozitare. Rafturile lor vor fi acoperite, pentru a ascunde cu succes produsele de îngrijire personală. Frumusețea acestuia constă în funcționalitatea sa mai presus de toate.

Ravak SB Formy 460 Dulap suspendat - GQS German Quality

Acum că știi care sunt particularitățile stilului minimalist, tot ce mai rămâne de făcut este să pui bazele planului de amenajare perfect și să cauți obiectele potrivite.