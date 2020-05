Cele mai bune sase motive pentru a citi o carte de dezvoltare personala (P)

Indiferent de explicatie, trebuie sa depasesti obstacolele care stau in calea succesului tau. O solutie o reprezinta cartile de dezvoltare personala. Sunt multi cei care privesc cu dispret oamenii care citesc carti motivationale, privindu-le ca pe o solutie superficiala preluata de la americani. Nu este deloc asa; o carte buna de dezvoltare personala te poate ajuta sa faci transformari uimitoare in viata ta.

Iata sase motive pentru a citi carti de dezvoltare personala:

1. Nu lasi slabiciunile tale sa te urmareasca

Daca esti genul de persoana care tinde sa amane pe alta data lucrurile importante, este foarte probabil ca pana acum sa nu te fi gandit ca exista vreo solutie pentru a schimba acest fel de a fi. Este foarte probabil ca tot ce ai incercat pana acum pentru a te schimba sa nu fi functionat. De aceea ai nevoie de o noua abordare. Cum vei gasi aceasta noua abordare? Ei bine, o carte, scrisa de un expert in domeniu, este un punct minunat pentru a incepe. De altfel, expertii vorbesc frecvent de ajutorul pe care il puteti gasi in carti motivationale; iata 2 motive simple.

2. Autorul este un expert

Pentru a castiga increderea unui editor serios care sa iti publice cartea de dezvoltare personala pe care ai scris-o, trebuie sa fii un expert in domeniul tau. Editorii nu vor pierde bani si timp cu autori care nu sunt specialisti in ceea ce scriu. Deci, atunci cand gasesti o carte de dezvoltare personala tiparita la o editura serioasa, poti fi sigur ca sfaturile publicate sunt evaluate de cineva avizat.

3. Iti cresti increderea in propria persoana

Cand descoperi o solutie la o problema pe care o intampini, pune-o in aplicare si vei vedea ca functioneaza si vei reusi sa iti cresti increderea in propria persoana. Acest lucru iti va oferi impulsul pentru a continua sa te dezvolti in continuare.

4. Mai multa luciditate si concentrare

Te simti coplesit de cat de multe lucruri trebuie sa faci si nu stii cum sa depasesti gandurile care te framanta? Daca raspunsul este DA, atunci ai nevoie de luciditate si concentrare. Alege o carte care abordeaza o problema cu care te confrunti si care este scrisa de un autor pe care il respecti. Invata astfel cum sa abordezi anumite situatii specifice si apoi treci la nivelul urmator.

5. Deschide-ti mintea catre noi abordari

Este posibil sa fi incercat tot felul de moduri de a rezolva problema pe care o ai si sa fii pe punctul de a renunta. Cu toate acestea, s-ar putea sa ai nevoie doar de o noua abordare sau o alta modalitate de a privi problema pentru a te ajuta sa faci un salt important inainte. Va fi mai usor sa gasesti o astfel de abordare intr-o carte de dezvoltare personala decat sa incerci sa reinventezi tu roata si sa rezolvi singur problema.

6. Lanseaza-ti singur o provocare

Sa ramai permanent in zona ta de confort poate fi un loc periculos daca vrei sa progresezi si sa devii mai bun. Cand citesti o carte de dezvoltare personala si vei incepe sa implementezi lucrurile pe care le descoperi, iti vei lansa singur o provocare de a trece la un nivel cu totul nou, care poate fi perfect pentru progresul tau.