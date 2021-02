Q&A cu Constantin Triff de la agentia de e-commerce CostiDesign, despre comertul electronic din Romania

Astazi ne propunem sa discutam cu Constantin Triff, manager CostiDesign, despre noutati si cerinte in comertul online. Vom aborda subiecte precum categoria de produse care inregistreaza cele mai mari vanzari online, ce presupune comertul electronic, greseli frecvent intalnite in ecommerce si sfaturi pentru antreprenori.

Q: Incepem prin a va intreba, ce este CostiDesign? Ce servicii oferiti?

A: Suntem prezenti pe piata online din anul 2007, deci de 14 ani. Suntem printre primele firme din Romania care au oferit aceste servicii sub forma unor pachete. Pachetele de creare magazine online oferite de agentia noastra sunt concentrate pe comertul electronic si serviciile conexe. Am realizat pana acum peste 800 de magazine online, timp in care ma crescut impreuna cu clientii nostrii si am invatat unii de la altii.



Q: Din experienta de pana acum, care este categoria de produse care inregistreaza cele mai mari vanzari on-line?

A: Din portofoliul nostru, am observat cateva nise care au avut mare succes in aceasta perioada: imbracamintea pentru copii, electrocasnicele, unelte si scule.

Q: Care este diferenta dintre comert electronic si comert traditional?

A: Comertul traditional depinde in principal de schimbul de informatii de la o persoana la alta, in timp ce comertul electronic depinde foarte putin de acest lucru. In comertul traditional, tranzactiile si comunicarea se fac sincron. Inseamna ca interventia manuala este necesară pentru orice comunicare sau tranzactie, dar in comertul electronic tranzactiile sau comunicarile se pot face asincron. In principal, tot procesul este automatizat. Comertul traditional depinde in principal de comunicarea personala, face-to-face, in timp ce, in comertul electronic, exista o singura platforma, unde sunt disponibile toate informatiile si ofera posibilitatea comunicarii cu un asistent, in cazul intampinarii unei probleme in utilizarea site-ului.



Q: Care sunt greselile frecvent intalnite in comertul online?

A: Cu totii stim ca nimic nu e usor, mai ales cand vine vorba de inceputul unei afaceri. Mai ales in mediul online, fiind la inceput de drum, multi fac greseli cum ar fi: alegerea platformei gresite. Ultimul lucru pe care il doriti este sa va configurati site-ul intr-un anumit CMS (Content Managment System) pentru a va da seama ca platforma nu ofera o caracteristica vitala pentru operatiunile dvs. Daca se intampla acest lucru, va trebui in esenta sa investesti o gramada de timp, bani si energie in migrarea catre o alta platforma.

Am intalnit cazuri in care vanzatorul nu exprima clar ce doreste sa vanda, insa cam asa sta treaba: daca vizitatorul site-ului nu isi da seama imediat ce categorie de produse vindeti, vor merge rapid inapoi la motorul de cautare pentru a gasi ce cauta. Scopul paginii principale (homepage) este sa atraga imediat atentia cumparatorului si sa il convinga sa continue navigarea pe site ul dvs. Daca tu nu faci asta, competita o va face.

De asemenea, viteza de navigare trebuie sa fie una puternica. Cumparatorilor nu le va placea sa astepte prea mult pentru incarcarea site-ului dvs. Foarte important! Noi ne asiguram ca site-ul este optimizat pentru dispozitive mobile si fiecare link functioneaza.

O alta mare greseala intalnita in ecommerce este design-ul slab dezvoltat. Acesta este primul lucru care atrage atentia cand cumparatorul acceseaza site-ul si este esential in captivarea acestuia.

Scopul nostru este sa facem site-ul cat mai interesant si usor de navigat. Pagina principala trebuie sa fie atractiva si categoriile cat mai vizibile, astfel ca vizitatorii ce cauta o anumita categorie de produse, sa le poata gasi cu usurinta.



Q: Ce se pot astepta consumatorii sa vada in viitor?

A: Ca si companie, cautam intotdeauna oportunitati de a imbina in continuare comertul cu continutul de calitate. Vrem sa oferim cititorilor si cumparatorilor nostri cea mai buna experienta, indiferent daca ii ajutam sa gaseasca o rochia rosie noua sau sa le aratam 5 moduri de a o purta. Vom continua sa inovam pentru a aduce cele mai bune experiente publicului si clientilor nostri.



Q: De ce credeti ca este atat de important sa combinati continutul si comertul in lumea digitala de astazi?

A: Oamenii vor sa fie inspirati si implicati emotional atunci cand fac o achizitie. Zilele de cumparare a unui produs numai pe baza descrierii sale s-au încheiat. Oamenii doresc sa se conecteze cu un produs, prin imagini imbunatatite, recomandari, recenzii, bloguri, retele sociale etc.

Q: Cu ce ii ajuta pe antreprenori, promovarea in sistem online?

A: Cu ajutorul comertului electronic, organizatiile isi pot extinde afacerea pe atat pietele nationale, cat si internationale, investind mai putin capital. Poate beneficia cu usurinta de mai multi clienti, furnizori si parteneri. Ajuta la imbunatatirea imaginii de marca a companiei. Comertul electronic ajuta in general la furnizarea unui serviciu mai bun pentru clienti si simplifica procesul de afaceri, facandu-l mai rapid, sigur si eficient.

Q: Pentru cei ce vor sa isi promoveze o afacere online sau sunt la inceput de drum, care sunt elementele de care trebuie sa tina cont?

A: Pentru a ajunge sa ai succes in acest domeniu, este necesara parcurgerea unui intreg proces. Ca prim pas, trebuie analizata piata cu mare atentie pentru a vedea daca exista o cerere reala pentru produsele pe care doriti sa le vindeti. Mai exact, identificati un numar de persoane tinta care ar fi interesate de acest domeniu. Daca identificati un numar mic de persoane interesate de produsul dvs, veti pierde mult timp si bani incercand sa ii convingeti de utilitatea acestora. Daca, in schimb, vorbim de cateva mii de potentiali clienti, atunci da, poate fi o cale de succes.

Urmatorul pas este analiza concurentei. Se stie ca exista foarte multe cereri, pentru o varietate foarte larga de produse, dar nici numarul de oferte nu e mai prejos. Daca doriti, de exemplu, sa intrati pe piata vanzarilor de dispozitive mobile, avand in vedere ca este un domeniu extra cautat, dar cu foarte multi vanzatori, va fi mult mai greu sa obtineti un profit, avand atata concurenta.

De aici incolo, poate incepe intocmirea unei liste de cerinte si nevoi pentru site-ul dumneavoastra. Cum va arata site-ul, culorile dorite, categoriile si subcategoriile necesare, si foarte important, imaginile reprezentative pentru produsul vandut.

Dupa acesti pasi, urmeaza cautarea furnizorilor potriviti, si ne asiguram ca acestia ofera conditii avantajoase de livrare, de exemplu



Q: Dupa intocmirea site-ului, cum ajungem in atentia clientilor?

Pentru a ajunge in atentia clientilor este nevoie de promovare. Multa promovare. Iar aceasta cere timp.

Exista metoda promovarii neplatite. Daca site-ul dvs este realizat corect din punct de vedere tehnic, indexarea in Google va fi mai usoara. Pentru a intretine site-ul la un nivel ridicat, chiar si pentru a-l avansa in cautari, este necesar sa il actualizati mereu cu informatii si produse noi si content de calitate.

Pentru a face un boost de trafic, insa, aveti nevoie de promovare platita. Aici intervine o strategie. Bineinteles, in functie de categoria de produse care se vinde, trebuie sa identificam unde ne gasim clientii. Folosind promovarea pe cele mai cautate canale (Facebook, Instagram, Google Ads, etc), exista sanse foarte mari sa captati atentia multor posibili cumparatori.