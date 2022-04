Contractul prenupţial, regimul separaţiei de bunuri tot mai ales de români

Primul tip il reprezinta comunitatea legala, al doilea tip il reprezinta separatia bunurilor, iar al treilea tip este reprezentat de comunitatea conventionala.

Regimul comunitatii conventionale se aplica conform Codului Civil, printr-o conventie matrimoniala, denumita contract prenuptial. Regimul comunitatii legale se aplica in toate casatoriile incheiate in Romania, in timp ce regimul comunitatii conventionale de bunuri, se aplica doar la cererea sotilor, prin intermediul contractului prenuptial. Un avocat online va poate ajuta cu o astfel de solicitare de contract prenuptial.

Ce este contractul prenupţial?

Contractul prenuptial mai este cunoscut si sub denumirea de conventie matrimoniala, reprezentand contractul incheiat dintre soti, prin intermediul caruia se stabilesc de comun acord regulile privind modul de delimitare al bunurilor fiecaruia, atat din timpul casatoriei, cat si in cazul unui divort.

Când se face contractul prenupţial?

Acesta se incheie de catre sotii care urmeaza sa se casatoreasca, cu minim 10 zile inainte de data casatoriei, dar si inainte ca viitorii soti sa depuna actele necesare in vederea oficializarii casatoriei civile. Si sotii care sunt deja casatoriti pot incheia un contract prenuptial, cu conditia de a fi casatoriti de mai mult de 1 an.

De ce documente este nevoie pentru încheierea contractului?

In cazul viitorilor soti, care bineinteles, nu sunt casatoriti, pentru incheierea contractului prenuptial, acestia vor avea nevoie de cartile de identitate. Acestia vor trebui sa mentioneze data in care se vor casatori, intrucat contractul va intra in vigoare dupa data casatoriei.

Cei care sunt deja casatoriti si doresc incheierea unui contract prenuptial, vor avea nevoie, pe langa cartile de identitate, si de certificatele de casatorie, dar si de un act notarial prin intermediul carora au lichidat regimul matrimonial anterior, contractul intrand in vigoare la data prevazuta de parti sau, in lipsa acesteia, de la data incheierii contractului.

Care este parcursul contractului prenupţial şi cum se validează acesta?

Pentru a fi opozabil tertilor, contractul prenuptial se inscrie in Registrul National Notarial al regimurilor matrimoniale. Dupa autentificarea acestuia în timpul casatoriei sau dupa primirea copiei de pe actul casatoriei, de catre ofiterul starii civile, notarul public expediază, din oficiu, un exemplar al contractului catre serviciul de stare civila unde a avut loc celebrarea casatoriei, pentru a se face mentiune pe actul de casatorie.

Tinand cont de natura bunurilor, contractul prenuptial se va nota in cartea funciara, se va inscrie in Registrul Comertului, dar si in alte registre de publicitate, prevazute de lege. Orice persoana poate solicita, conform legii, eliberarea de extrase certificate, fara a fi nevoita sa se justifice.

Contractul matrimonial nu poate fi pus tertilor cu privire la actele incheiate de acestia cu unul dintre soti, decat daca au fost indeplinite formalitatile de publicitate. Daca exista un act secret cu privire la regimul matrimonial, atunci el produce efecte numai intre soti si nu poate fi opus tertilor, decat in situatia in care se face dovada ca tertul a stiut continutul acestui act, pentru care nu s-au indeplinit formalitatile de publicitate.

Sotii au ales contractul prenuptial ca alternativa la regimul matrimonial legal. Acesta se va supune dispozitiilor legate de regimul matrimonial ales, in caz contrar, contractul va deveni nul. Contractul prenuptial nu poate atinge egalitatea dintre soti. Prin contractul prenuptial, se poate conveni ca sotul supravietuitor sa preia fara plata, inainte de partajul mostenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, detinute cu drept de proprietate asupra unui bun nedivizat in cota parte sau in coproprietate.

De asemenea, contractul prenuptial nu poate fi formulat in benefiicul fiecaruia dintre soti sau numai in favoarea unuia dintre ei. Acesta nu este supus donatiilor, ci doar prin restrangerea hotararii judecatoresti a unei decizii cu privire la persoana decedata de a-si dona bunurile.