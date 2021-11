Coșuri cadou corporate - cadouri gourmet de Crăciun pentru angajații și colaboratorii companiilor

Dacă coșurile cadou cu produse alimentare și băuturi alcoolice din rețelele moderne de comerț fizic sunt cumpărate în special de persoane fizice, companiile optează în special pentru achiziționare de coșuri cadou corporate de la retaileri specializați, ușor de găsit pe internet.

Liderul industriei de specialitate, gourmetGIFT.ro, a lansat magazinul online cu 12 ani în urmă, ajungând la un portofoliu de clienți companii care se mărește an de an, cu fiecare perioadă de Crăciun și de Paște. Acestea sunt momentele din an în care cele mai multe firme ce comandă astfel de coșuri cadou aleg să-și surpindă plăcut salariații și colaboratorii.

În prezent, cei de la gourmetGIFT.ro promovează catalogul propriu de pachete cadou craciun , colecția 2021. În fiecare sezon, retailerul lansează astfel de colecții proprii, ținând cont de preferințele clienților și de trendurile globale în domeniu.

Beneficii la oferirea de coșuri cadou de Crăciun pentru angajați și colaboratori

Firmele care comandă coșuri de Crăciun pentru salariați pot beneficia și de facilități fiscale, însă cele mai importante sunt beneficiile la nivelul echipei. Cu un buget nesemnificativ în totalul cheltuielilor cu resursele umane, se acționează puternic pentru fidelizarea angajaților. Acestora li se transmite un mesaj de prețuire, de mulțumire, de apreciere.

Toate studiile din domeniul HR indică faptul că angajații nu doresc doar salarii mari pentru stabilitate la locul de muncă, ci și condiții de lucru cât mai plăcute și sentimentul de a fi apreciați de management pentru munca depusă.

De sărbătorile de iarnă (care sunt asociate implicit cu familia), companiile care oferă coșuri cadou gourmet acționează implicit pentru îmbunătățirea relațiilor de echipă, pentru detensionarea anumitor situații și estomparea anumitor nemulțumiri.

Locul de muncă este o a doua familie, multe persoane petrec la serviciu mai mult timp decât o fac acasă cu cei dragi. Spre deosebire de alte tipuri de cadouri de Crăciun, coșurile gourmet au o mai multă legătură cu relațiile de familie.

Produsele alimentare și băuturile sunt savurate adesea de destinatarii cadourilor împreună cu rudele și prietenii, deci experiențele memorabile de răsfăț cu produse premium, festive, exclusiviste, sunt facilitate chiar de angajator, ceea ce oferă angajatului un sentiment foarte plăcut. Să oferi un coș cadou gourmet, ca firmă, este mult mai eficient decât să oferi angajatului suma de bani corespondentă valorii respectivului coș cadou.

Nu orice coșuri cadou cu produse alimentare și băuturi sunt coșuri cadou gourmet

Cei de la gourmetGIFT.ro, pe baza experienței îndelungate în pregătirea de coșuri cadou corporate și alte cadouri corporate gourmet, subliniază că un cos cadou de Crăciun apropiat de perfecțiune trebuie să aibă capacitatea de a transmite un mesaj unitar puternic - de mulțumire, de prețuire, de optimism.

Acest efect se produse doar dacă selecția de produse premium și de lux , exclusiviste, este făcută atent. Nu este suficient să fie alăturate câteva produse, acestea trebuie să se potrivească estetic și din punct de vedere al asocierii de gusturi și arome care să se completeze reciproc, rezultând acea experiență memorabile. Sunt selectate doar produse de la branduri de top, iar fiecare detaliu contează, de la ambalaje, la estetica generală a coșului cadou.

