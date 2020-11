Cum alegem firma de pompe funebre

La toate acestea se adauga numeroasele demersuri administrative care sunt de efectuat si dificila sarcina de a cauta o firma de pompe funebre pentru organizarea serviciilor funerare. Datorita existentei unui numar mare de firme de pompe funebre, cum putem sti ca o alegem pe cea mai buna, pentru a asigura funeralii in adecvare cu principiile noastre si la un pret accesibil?

Intai si intai, trebuie sa te interesezi cu privire la functionarea unei firme de pompe funebre . Cel mai adesea, serviciile oferite de o firma de pompe funebre sunt urmatoarele:

asigurarea unor servicii funerare precum transportul defunctului pana la camera mortuara;

toaletarea defunctului si ingrijirile aduse corpului neinsufletit al acestuia;

asigurarea imbalsamarii si transportul cavoului pana la capela la care va avea loc slujba religioasa sau pana la locul in care se va efectua incinerarea ;

pompele funebre organizeaza in egala masura ceremonia funebra care se deruleaza dupa imbalsamare;

O firma de pompe funebre asigura buna desfasurare a serviciilor funerare, fie ca acestea sunt laice sau religioase. Furnizeaza cavoul sau urna dar si crucea sau placa funerara care ulterior, vor putea fi inlocuite de un monument funerar. Printre alte prestatii oferite de pompele funebre se numara asigurarea decoratiunilor florale, difuzarea muzicii in timpul ceremoniei funerare si asigurarea unui registru de condoleante.

Inainte de a alege o firma de pompe funebre trebuie sa determini tipul de inmormantare dorit : inhumare sau incinerare si natura ceremoniei, laice sau religioase. In functie de tipul ceremoniei alese, firmele de pompe funebre propun servicii diferite.

Valorile unei firme de pompe funebre

Pentru a alege cea mai buna firma de pompe funebre, trebuie sa te asiguri de faptul ca aceasta din urma raspunde la urmatoarele criterii :

sfaturi funerare discrete, umane si care tin cont de durerea indoliatului;

devize transparente, in adecvare cu tipul de inmormantare dorit;

respectul credintelor si valorilor defunctului;

In primul si in primul rand, o firma de pompe funebre trebuie sa dea dovada de disponibilitate, de un bun simt relational si sa asigure intr-o maniera loiala rolul de consilier. In timpul elaborarii devizului, consilierul funerar este nevoit sa se adapteze prestatiilor dorite si sa propuna cel mai corect pret cu putinta pentru serviciile oferite. Diferitele elemente care figureaza pe deviz trebuie sa fie clare si precise, pentru a putea fi intelese fara dificultate de familia indoliata.

Pretul pompelor funebre

Un criteriu esential, pretul serviciilor oferite de pompele funebre motiveaza in mare parte alegerea unei firme de pompe funebre. Pe langa serviciile de baza, suplimente precum decoratiunile florale, ambianta sonora, impresia si alte servicii cerute de familia influenteaza factura finala. La toate acestea se adauga pretul pietrei funerare sau a monumentului, insa acestea nu sunt obligatorii. Inainte de a apela la serviciile unei firme de pompe funebre trebuie sa ceri recomandari de la cunostinte pentru a te asigura de faptul ca vei beneficia de cele mai bune servicii cu putinta.