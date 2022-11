Cum alegi cea mai bună cafea pentru tine

Dacă îți place să îți savurezi cafeaua în liniște, în confortul casei tale, pentru a te bucura de aroma intensă a băuturii, atunci ar trebui să te orientezi către un sortiment potrivit gusturilor tale.

De obicei, în cafenele și restaurante, nu ai libertatea de a-ți alege sortimentul de cafea favorit, însă atunci când îți prepari această băutură acasă, poţi încerca diverse tipuri, până când descoperi licoarea perfectă pentru tine.

Iată câteva sfaturi și sugestii care te-ar putea ajuta să alegi sortimentul de cafea potrivit pentru tine.

Bei cafea Arabica sau Robusta?

Dacă preferi cafeaua de specialitate, atunci ar trebui să te orientezi către un sortiment care să aibă în compoziție 100% Arabica de preferat prăjită cât mai recent. Cafeaua Arabica creată special pentru gusturi rafinate este considerată un sortiment de cafea superioară, având un gust mai dulce, o aromă mai intensă și un parfum floral, ușor fructat. De asemenea, cafeaua Arabica are un nivel mai scăzut de cofeină și trebuie preparată în anumite moduri astfel încât să te poți bucura de adevărata ei aromă. În plus, aceasta este mult mai cremoasă după preparare decât Robusta. Cultivată în America Centrală și de Sud, cafeaua Arabica are adesea un preț mult mai ridicat decât Robusta, mai ales atunci când este vorba despre un sortiment premium.

Spre deosebire de cafeaua Arabica, Robusta este cultivată în Africa și Asia și este mult mai tare pentru că are o concentrație dublă de cofeină, dar în același timp este mai puțin aromată. Totuși, acest sortiment este mult mai avantajos la preț și este mai ușor de preparat.

Preferi cafea boabe, măcinată sau capsule?

Cum îți place să îți prepari cafeaua dimineața: la ibric sau la espressor? Poți ține cont de acest lucru atunci când îți alegi cafeaua astfel încât să optezi pentru sortimentul potrivit.

Totuși, cafeaua boabe este cea mai bună alegere pentru că atunci când este proaspăt măcinată, are o aromă mult mai intensă. Iar pentru a te bucura de această savoare, este important ca boabele să fie prăjite recent, iar cafeaua să fie consumată cât mai repede.

Alege o cafea păstrată în condiții corespunzătoare

Chiar dacă te-ai orientat către un sortiment de cafea premium, este necesar să alegi o cafea conservată ermetic, păstrată în condiții corespunzătoare, departe de lumină, într-un loc uscat și răcoros. În acest fel, cafeaua își va putea păstra calitatea și gustul intens. Atunci când cafeaua nu este păstrată în condiții optime, aceasta își pierde din aromă.

Cafea de origine sau blend?

În magazinele dedicate sau chiar și în supermarketuri, vei găsi adesea diferite tipuri de cafea, inscripționate cu diverse denumiri. Tocmai de aceea este important să știi să faci diferența între cafeaua blend și cea de origine.

În primul rând, cafeaua blend este cel mai des întâlnită, atât pe internet, cât și în magazine. Aceasta reprezintă un mix între Arabica și Robusta, fiind adesea prăjită mediu sau intens. În funcție de amestec și de nivelul de prăjire, vei putea obține sortimente mai aromate sau mai tari. Totuși, în cazul în care optezi pentru un blend, orientează-te către un produs care să conțină o proporție mai mare de cafea Arabica.

De asemenea, poți opta și pentru cafea de origine care provine dintr-o singură plantație, având arome specifice regiunii de proveniență. În această categorie, se află, de obicei, cafeaua de pe plantații din Brazilia, Columbia, Kenya, Guatemala, Etiopia și Costa Rica. În general, în aceste regiuni, se obține cea mai mare producție de cafea Arabica. În urma procesării, aceasta are o aromă puternică, având adesea note florale sau citrice.

Așadar, gusturile pentru cafea diferă de la o persoană la alta, dar dacă îți cunoști preferințele, îți va fi ușor să testezi diferite sortimente și să alegi ce e mai potrivit pentru tine.