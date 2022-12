Cum arată lupta pentru titlul de golgheter în Champions League

Kylian Mbappe și Mohamed Salah se află pe primul loc în clasamentul golgheterilor din Champions League la încheierea fazei grupelor. Ambii au marcat câte șapte goluri și sunt peste Erling Haaland, Robert Lewandowski și Mehdi Taremi, toți cu câte cinci goluri.

Mohamed Salah a marcat în cinci meciuri de Champions League consecutive și are inclusiv cel mai rapid hattrick din istoria competiției, în doar 6 minute și 12 secunde, împotriva lui Rangers.

Clasamentul golgheterilor este următorul:

7 Kylian Mbappe (Paris)

7 Mohamed Salah (Liverpool)

5 Erling Haaland (Man City)

5 Robert Lewandowski (Barcelona)

5 Mehdi Taremi (Porto)

4 Jude Bellingham (Dortmund)

4 Olivier Giroud (Milan)

4 Mohammed Kudus (Ajax)

4 Joao Mario (Benfica)

4 Lionel Messi (Paris)

4 Giacomo Raspadori (Napoli)

4 Leroy Sane (Bayern)

4 Rafa Silva (Benfica)

4 Giovanni Simeone (Napoli)

4 Vinicius Junior (Real Madrid)

Lista favoriților pentru titlul de golgheter din Champions League

Bookmakerii agențiilor de pariuri sportive online văd o luptă echilibrata pentru titlul de golgheter. Cu prima șansă pornește Erling Haaland, care are cota 2.60. El este urmat foarte aproape de Kylian Mbappe, cu cota 3.00, iar Mohamed Salah are cota 3.50. În schimb, ceilalți fotbaliști aflați în cursă sunt cotați cu șanse mai mici. Lionel Messi are cota 26.00, Vinicius are cota 34.00, iar Olivier Giroud și Sadio Mane au cota 41.00.

Erling Haaland

Atacantul norvegian a marcat de 5 ori în cele 4 meciuri disputate pentru Manchester City în faza grupelor (252 de minute). Media sa este excelentă, în condițiile în care Pep Guardiola a decis să îl menajeze după ce City și-a asigurat calificarea. Haaland a marcat o dublă pentru City în primul meci cu FC Sevilla, apoi a punctat o dată în poarta fostei sale echipe, Borussia Dortmund, iar contra danezilor de la FC Copenhaga a dat o altă dublă.

Pe lângă cele 5 goluri marcate în Champions League, Haaland s-a descurcat fenomenal și în Premier League. El este golgheterul la zi al campionatului din Anglia, cu 18 goluri marcate în doar 13 meciuri (1.041 de minute). Haaland pare genul de jucător capabil să marcheze din orice poziție și profită și de faptul că evoluează într-o echipă cu mare calitate, care pune accent pe jocul de atac.

D

Kylian Mbappe

Atacantul francez și-a arătat și la Cupa Mondială calitățile de marcator, așa cum o face deja de ani buni și la PSG. Cu șapte goluri marcate pentru francezi în acest sezon de Champions League, Mbappe este aproape să egaleze cea mai bună performanță a sa în competiție, din sezonul 2020/2021, când a punctat de opt ori.

În faza grupelor din acest sezon, Mbappe a dat trei goluri în poarta lui Juventus Torino, trei în poarta lui Maccabi Haifa și unul în cea a lui Benfica. Pe lângă cele șapte goluri, Mbappe mai are 12 reușite și în Ligue 1 în doar 14 meciuri (1.146 de minute).

Mohamed Salah

Dacă în Premier League evoluțiile sale au fost inconstante, Salah a strălucit în Champions League, unde a fost omul numărul unu din atacul lui Liverpool și a punctat de șapte ori. El a dat patru goluri în poarta lui Rangers, două în cea a lui Ajax și unul în poarta lui Napoli. Salah este însă încă departe de cel mai bun sezon al său în Champions League, 2017/2018, când a marcat de 11 ori pentru Liverpool, dar mai are timp să egaleze această performanță.

În schimb, sezonul său din Premier League este sub așteptări, cu doar 6 goluri marcate în 14 partide. De altfel, și prestațiile "cormoranilor" din campionat au dezamăgit în acest sezon.

Lionel Messi

Argentinianul a punctat de patru ori în acest sezon pentru PSG: de trei ori cu Maccabi Haifa și o dată cu Benfica. În primul sezon pentru PSG, Messi marcase de cinci ori în Champions League. Cel mai bun sezon al său în Champions League a fost 2011/2012, când a reușit să înscrie de 14 ori. Pe lângă cele patru goluri reușite în acest sezon de Champions League, Messi mai are 7 reușite și în Ligue 1 pentru PSG.

Vinicius Junior

Cum Karim Benzema a fost mai mult accidentat în acest sezon, Vinicius a dus greul în atacul Realului și a marcat de 4 ori în Champions League: de două ori cu Celtic și câte o dată cu Șahtior și RB Leipzig. Vinicius și-a egalat deja numărul de goluri marcate în sezonul 2021/2022, în care a câștigat Champions League cu Real Madrid. Fotbalistul brazilian mai are în actuala stagiune și 6 goluri în 14 meciuri de La Liga pentru gruparea de pe Santiago Bernabeu.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.