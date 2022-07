Cum să adopți un stil de viață sănătos? 6 sfaturi

Desigur, acesta te va ajuta să te menții în formă, însă o viață sănătoasă și echilibrată implică mult mai multe. Un stil de viață sănătos este un cumul de aspecte, de la sănătatea fizică, la cea psihică, emoțională, spirituală și relațională.

Dacă și tu vrei să adopți un stil de viață sănătos, ți-am pregătit în rândurile de mai jos o serie de sfaturi ce au la bază principiile acestui stil de viață. Iată recomandările noastre!

1. Adoptă o alimentație sănătoasă

Dacă faci un mic exercițiu de imaginație, organismul tău funcționează ca o mașinărie complexă, care are nevoie de combustibil pentru a funcționa corect. Alimentația sănătoasă și hidratarea corespunzătoare sunt elemente-cheie în acest sens. O dietă potrivită nu înseamnă consumul moderat de alimente, doar din teama de a nu acumula kilograme în plus, ci o alimentație echilibrată, ce are la bază hrana bogată în nutrienți, proteine, vitamine, minerale și fibre.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), o alimentație sănătoasă și echilibrată are la bază:

Consumul de fructe și legume proaspete - ele sunt surse importante de vitamine și minerale, fibre, proteine vegetale și antioxidanți. Desigur, există o mulțime de suplimente alimentare care au la bază acești nutrienți, pe care le poți achiziționa dintr-un magazin online de produse naturiste, în cazul în care alimentația ta duce lipsă de aceste surse importante pentru sănătate.

Consumul a cât mai puține grăsimi - grăsimile și uleiurile sunt surse de energie, însă consumul în exces al acestora, mai ales dacă vorbim despre grăsimi saturate și procesate industrial, poate crește riscul de afecțiuni cardiovasculare. Sunt recomandate grăsimile nesaturate, vegetale și mai puțin cele de origine animală.

Consumul moderat de zahăr - experții OMS susțin că zahărul ar trebui să reprezinte 5-10% din totalul surselor de energie. Înlocuiește dulciurile și prăjiturile cu fresh-urile de fructe sau cu smoothie-urile și redu consumul de băuturi carbogazoase, care conțin foarte mult zahăr.

Consumul limitat de sare - consumul moderat de sare poate contribui la reducerea riscului de hipertensiune arterială.

2. Asigură-te că ai parte de un somn odihnitor

Un alt sfat important în ceea ce privește stilul de viață sănătos este asigurarea unui somn suficient și de calitate. Somnul este esențial în menținerea sănătății fizice și psihice. Un somn adânc și odihnitor te poate ajuta să ai un sistem imunitar mai puternic, să ai mai multă energie, să te concentrezi mai bine, să aduci îmbunătățiri memoriei și să ai o stare generală mai bună.

Privarea de somn pe termen lung poate avea numeroase efecte negative asupra sănătății, putând duce la apariția unor boli cronice, așa cum sunt obezitatea, diabetul zaharat sau bolile cardiovasculare. În funcție de organismul fiecăruia, sunt recomandate 6-8 ore de somn pe noapte, pentru a te putea simți odihnit și plin de energie. De asemenea, cel mai odihnitor somn are loc între orele 22.00 și 6.00.

3. Fă exerciții sport cu regularitate

Sedentarismul este una dintre „bolile” secolului, însă dacă dorești să ai un stil de viață sănătos cu siguranță va fi nevoie să faci o schimbare în acest sens. Antrenamentele fitness sunt recomandate cel puțin o oră, de trei ori pe săptămână, sau cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sportul are un rol important în crearea unui stil de viață sănătos, căci mișcarea contribui la menținerea unei stări generale de bine, ajută la controlul greutății, crește încrederea în sine, menține sănătatea oaselor, a mușchilor și a articulațiilor, stimulează imunitatea și lista poate continua.

4. Adoptă o atitudine pozitivă

Atitudinea pozitivă implică o gândire echilibrată și o bunăstare emoțională. Așadar, doar cu o alimentație echilibrată, un program regulat de somn și exerciții fizice nu vei reuși să ajungi să ai un stil de viață sănătos pe termen lung. Toate aceste eforturi pot fi extrem de ușor sabotate de stres, de gândire și de emoțiile negative. Acestea din urmă te pot îndrepta către depresie, senzația constantă de iritabilitate, consum excesiv de alcool, dezvoltarea de obiceiuri alimentare nesănătoase, fumat și astfel de „vicii” care nu se aliniază cu un stil de viață sănătos.

5. Nu desconsidera socializarea

Un stil de viață sănătos presupune dezvoltarea unor relații puternice cu cei din jur, așa cum sunt familia și prietenii. Focusează-te pe creșterea și dezvoltarea acestor relații, căci distanțarea socială și singurătatea pot duce la depresie care, la rândul ei, poate evolua în afecțiuni mult mai grave de sănătate.

6. Antrenează-ți mintea în mod constant

Atunci când vrei să ai un stil de viață sănătos, nici mintea nu trebuie neglijată. Vorba aceea, „minte sănătoasă într-un corp sănătos”. Ca orice altceva ce ține de organism, și creierul are de suferit atunci când nu ne preocupăm de sănătatea noastră. Caută întotdeauna să înveți ceva nou, să dezvolți un nou hobby, să citești sau orice altă activitatea care îți antrenează capacitatea de atenție, concentrarea, memoria, gândirea critică și altele.

Acestea sunt secretele unui stil de viață sănătos, așa că este esențial să le pui în aplicare pentru a te putea bucura de toate beneficiile pe termen lung ale acestor schimbări ale stilului de viață!