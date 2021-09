Cum să porţi o pereche de pantaloni cu talie înaltă

Au fost foarte populari in anii '70 si '80 si au revenit sa faca parte din dulapurile noastre dupa mai multi ani. Modelele de pantaloni cu talie inalta sunt la moda in acest sezon. Sunt foarte confortabili de purtat si arata elegant. Alesi corect, pantalonii cu talie inalta va vor prelungi picioarele si va vor pune in evidenta formele, pastrand in acelasi timp corpul proportional.

Esenta acestor pantaloni este de a marca foarte bine talia, asa ca cel mai bun lucru este ca toate articolele de imbracaminte superioare sa fie in interiorul pantalonilor sau sa se termine exact de unde incepe centura. O centura este, de asemenea, o idee buna.

Idei de stil pentru a purta o pereche de pantaloni cu talia inalta

Pantalonii sau blugii cu talie inalta sunt un clasic care nu va inceta sa se reinventeze in fiecare an pentru a face parte din tendintele modei momentului. Din acest motiv, merita sa cunoastem aceste sfaturi si instrumente care ne permit sa ii purtam in cel mai bun mod in functie de tipul nostru de corp, pentru ca, desigur, nu este vorba de adaptarea la moda cu orice pret, ci mai degraba de a face moda sa se adapteze obiectivelor si exigentelor noastre la nivelul imaginii personale.

Pantalonii cu talie inalta sunt perfecti pentru femeile care vor sa para mai inalte sau sa creeze efectul optic al picioarelor mai lungi. Din acest motiv, recomandam sa purtati pantofi cu toc inalt de aceeasi culoare cu pantalonii. Astfel veti alungi silueta si mai mult.

Ideali pentru crearea unui look vintage. Fiind un pantalon cu un aer din anii saptezeci, ii puteti combina cu tricouri sau bluze imprimate cu o nota retro. Daca preferati ceva mai simplu, o camasa sau un tricou intr-o culoare neutra va functiona, de asemenea, foarte bine.

Lucrul grozav la modelele de pantaloni cu talie inalta este ca merg foarte bine atat cu paltoanele lungi, cat si cu jachetele scurte. Culorile solide de baza, cum ar fi negru, albastru inchis si chiar bej, sunt culori care se potrivesc intotdeauna bine cu aceste tipuri de pantaloni.

In plus, sunt perfecti pentru un stil elegant sau casual si sunt cea mai buna optiune daca urmeaza sa cumparati prima pereche de pantaloni cu talie inalta.

Pantalonii Palazzo cu talie inalta sunt cel mai bun insotitor al unui top scurt. La fel ca bluza legata la talie, creeaza un echilibru foarte frumos intre trunchi si picioare.

Purtarea de lenjerie de corp vizibila are momentul sau de glorie in aceste zile, iar cel mai simplu mod de a purta aceasta tendinta este prin combinarea blugilor casual cu talie inalta, a unui top crop din dantela si a unei geci casual. Botinele sau adidasii sunt o optiune mai sigura decat tocurile daca vreti sa purtati aceasta tinuta in timpul zilei.

Cand aveti dubii, o camasa din bumbac cu dungi, pantaloni cu talie inalta si sandale legate la glezna, va vor face intotdeauna sa va simtiti moderne si elegante.

Este important sa evidentiati utilizarea bluzelor si camasilor in interiorul pantalonilor, cu exceptia cazului in care indrazniti cu un top crop. De asemenea, daca vreti sa obtineti un look din anii '70, purtati pantaloni evazati cu talie inalta si o bluza mai larga.

