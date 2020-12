De ce sa alegi optimizarea SEO pentru site-ul tau?

Pe aceasta cale este mai simplu sa ajungem in fata utilizatorilor interesati de produsele si serviciile oferite. Sunt mai multe informatii cu privire la un site prin care acesta poate fi catalogat, insa in principal motoarele de cautare pun accent pe continut, link-uri si structura paginilor.

Daca iti doresti ca site-ul tau sa ajunga in top, atunci te ajuta agentia SEO ClickBrainiacs. Cu o bogata experienta in domeniu, echipa cunoaste toate tehnicile de optimizare SEO si asigura cele mai mari performante pentru toate site-urile. Iata cateva dintre cele mai comune practici:

Determinarea cuvintelor cheie

De regula, promovarea SEO incepe prin determinarea cuvintelor cheie potrivite pentru un site prin care acesta poate sa evolueze si sa ajunga in top. Astfel, sunt identificate cuvintele cheie folosite de catre utilizatori atunci cand folosesc motoarele de cautare, iar pe baza acestora se alcatuieste un plan.

Content marketing

Urmeaza crearea continutului de calitate, cel care este urmarit intotdeauna de catre motoarele de cautare. In plus, acesta are si toate sansele sa fie impartasit pe retelele de socializare de catre utilizatori.

Link building

Strategiile SEO de la ClickBrainiacs se concentreaza si pe link building pentru ca linkurile care provin de la site-uri cu autoritate si care trimit catre propria pagina pot avea valoare foarte mare in ochii motoarelor de cautare.

Optimizare SEO on page

Intotdeauna se pune pret pe experienta de care au parte utilizatorii, motiv pentru care optimizarea seo on page joaca un rol foarte important. Aceasta presupune optimizarea URL-urilor pentru includerea cuvintelor cheie, updatarea titlurilor, crearea descrierilor inclusiv pentru imagini, folosirea tag-urilor si nu numai.

Optimizare SEO off page

Acest tip de optimizare se concentreaza pe cresterea autoritatii si increderii unui site prin crearea unor bune relatii cu alte site-uri. Sunt multe modalitati in acest sens, iar printre altele putem aminti de articole de de bloc, inscrierea pe forumuri sau prin distribuirea de catre altii a continutului de pe propriul site.

Organizarea site-ului

Nu doar linkurile externe sunt cele care conteaza, ci si cele interne si cat de bine este organizat un site. Paginile care fac trimitere unele la altele nu doar ca ofera utilizatorilor mai mult continut pe care sa il descopere si asigura o experienta mai placuta, ci ajuta si motoarele de cautare sa inteleaga cum este organizat site-ul pentru o indexare mai buna.

Costurile pentru servicii de optimizare SEO sunt minime in raport cu beneficiile aduse, motiv pentru care orice afacere care isi doreste sa se dezvolte online poate sa puna pret pe acest lucru. In plus, exista multe unelte gratuite care se pot folosi, dar poti beneficia si de consultanta SEO de la ClickBrainiacs pentru care nu trebuie sa platesti.

Optimizarea SEO este importanta pentru afaceri din toate domeniile si nu implica o operatiune efectuata o singura data, ci presupune un ansamblu de proceduri constante prin care site-urile care ajung in top se asigura ca isi mentin pozitia. Competitia este stransa in orice domeniu, iar agentia SEO ClickBrainiacs este la curent cu toate practicile si ajuta orice afacere sa se diferentieze de competitorii directi. Este nevoie de experienta si de viziune pentru a avea capacitatea de a aduce site-urile pe primele pozitii ale motoarelor de cautare, iar colaborarea cu o agentie SEO se dovedeste a fi ideala in toate cazurile.