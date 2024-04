De la clasic la modern: descoperă stilurile de la Jordan, Fila şi Reebok

Atunci cand te gandesti la brandul Jordan, cu siguranta ai ochi doar pentru produsele acestuia.

Preferi tinutele clasice sau cauti solutii mai nonconformiste? Iti plac modelele retro din lumea sporturilor sau designul modern care atrage toate privirile? Indiferent de tipul de sneakers care predomina in garderoba ta, vei gasi ceva pentru tine in gama brandurilor de top precum Jordan, Fila si Reebok.

Iata cateva dintre versiunile noastre preferate: am selectat atat modele evergreen, cat si dintre cele cu design interesant si unic de la fiecare brand in parte. Fii gata!

Da, este vorba despre Jordan!

Modelul de sneakers Air Jordan 1 Mid, conceput pentru Michael Jordan, reprezinta unul dintre cele mai bune articole streetwear preluate de la jucatorii NBA din anii '80.

Acesta este apreciat chiar si in prezent nu doar datorita designului, ci si senzatiei de confort garantata de tehnologia caracteristica brandului, cu perne umplute cu aer.

Acest model reprezentativ pentru jocul de baschet este disponibil pe versiuni in culori noi pentru fiecare sezon, de la gri si bleumarin, pana la roz inchis si portocaliu. Il poti purta cu pantaloni jogger, intrucat mansetele de la glezne pun in evidenta partea superioara a incaltamintei.

Modelul Air Jordan arata grozav si cu pantaloni scurti cu croiala larga, rochii loose-fit fara maneci sau cu o rochie tip tricou. Cu produsele de la brandul Jordan te vei simti mereu confortabil.

Istoria logoului Jumpman: cum se schimba brandul Jordan?

Brandurile precum Jordan, Fila si Reebok nu se limiteaza doar la relansarea editiilor noi ale produselor evergreen iconice. Modelul de sneakers Jordan Stay Loyal 2 reprezinta o dovada a acestui fapt, deoarece imprumuta detalii ale versiunilor anterioare, dar si din biografia lui Michael Jordan.

Combinatia de materiale, modele si surse de inspiratie transforma acesti sneakers intr-un adevarat must-have. Datorita pernelor umplute cu aer din zona calcaielor si datorita partii superioare care protejeaza glezna, acest tip de incaltaminte confera un plus de sprijin in timpul activitatilor tale zilnice.

Cu ce anume sa te asortezi? Exista o multime de optiuni: treninguri din poliamida in stilul old-school al anilor ’90 cu snururi elastice la glezne, pantaloni cargo moderni cu imprimeuri care atrag toate privirile, cum ar fi cel de camuflaj sau pantaloni de trening cu croiala larga ce vor pune in evidenta perforatiile distinctive de pe limba. Gaseste-ti vibe-ul!

Filafilia - mai mult sau mai putin?

In colectiile brandului Fila, vei gasi intotdeauna modele clasice minimaliste, cum ar fi versiunea monocroma de sneakers Fila Cress SMU JD care au talpa confortabila din spuma, fiind inspirati de incaltamintea pentru antrenament purtata la mijlocul anilor ’80, sau Fila Teratach LO JD SMU in stilul retro al jocului de baschet.

Insa brandul este renumit pentru faptul ca isi doreste intotdeauna sa sparga tiparele. Cum altfel ar putea fi creat modelul Fila Disruptor? Acesti pantofi iconici robusti pentru femei combina culorile pastelate cu designul oversized, avand talpa groasa cu banda de rulare zimtata.

Talpa intermediara din spuma tip EVA confera un aspect aparte si, in acelasi timp, absoarbe socurile, pentru ca tu sa te simti confortabil pe durata intregii zile. Asorteaza-te cu pantaloni de trening largi sau pantaloni jogger intr-o nuanta similara, pentru un look complet pe bej sau alb. Preferi versiunile Fila minimaliste sau maximaliste? Convinge-te personal!

Reebok: Modelul Leather Classic sau nu chiar atat de clasic?

Atunci cand vine vorba despre cea mai iconica incaltaminte de la Reebok, unul dintre modelele la care ne gandim este cu siguranta Leather Classic. Creati in era de aur a fitness-ului ca incaltaminte de antrenament, acesti sneakers au rezistat trecerii timpului datorita partii superioare minimaliste din piele si designului elegant.

Nimic suprinzator. Indiferent ca ii asortezi cu o pereche de blugi, pantaloni din tricot sau o fusta cu croiala tub, acestia vor arata mereu bine. Preferi un brand american mai putin cunoscut? Descopera modelul Reebok Club C Extra pentru femei, cu platforma robusta care confera un plus de originalitate partii superioare in stil clasic retro. Acest brand ne este pe plac datorita surselor de inspiratie din trecut cu vibe modern!

Vrei sa experimentezi sau poate esti in cautarea unor sneakers confortabili care sa se potriveasca stilului tau de viata activ? Indiferent de ce anume ai nevoie, nu uita ca te asteapta produsele din colectiile de la branduri de top precum Jordan, Fila si Reebok. Le gasesti pe toate in magazinele JD!