Nu exagera! Care este dozajul corect al unui tratament cu ceai laxativ?

Desi pare banala, aceasta poate produce urmari grave in organism, de la balonari, crampe abdominale, hemoroizi, pana la cancerul de colon. Daca si tu te confrunti cu astfel de probleme, atunci nu neglija si apeleaza din timp la remediile din plante medicinale pe care natura le ofera. Incearca cele mai eficiente tratamente pe baza de ceai laxativ si pune capat dereglarilor de tranzit intestinal.

Ceai laxativ de crusin

Cea mai utilizata planta in tratarea constipatiei este crusinul. Considerat unul dintre cele mai puternice laxative naturale, se recomanda a fi consumat cu moderatie pentru a nu agresa organismul. Creste motilitatea colonului, accelereaza pasajul intestinal, estompeaza senzatia de foame, este un bun antiinflamator, antibacterian, antitumoral, dar consumat pe perioade lungi sau in doze mari poate cauza ameteli, senzatie de slabiciune, crampe abdominale, senzatie de uscaciune a gurii sau gatului, demineralizarea organismului. Asadar, este bine sa ceri sfatul medicului inainte de a incepe o astfel de cura si sa te informezi foarte bine in legatura cu utilizarea corecta a ceaiului de crusin.

Cum se prepara corect ceaiul de crusin?

Pentru accelerarea tranzitului intestinal, intr-o cana de 250 ml cu apa fierbinte se adauga o lingurita de planta. Se fierbe la foc mic timp de 15 minute, apoi se lasa acoperita inca 15 minute. Se strecoara si se bea caldut seara, inainte de culcare. In constipatiile cronice se repeta doza, dimineata, pe stomacul gol. Nu se recomanda sa se bea mai mult de o cana de ceai pe zi si nu mai mult de 7 zile consecutive.

Ceai laxativ din frunze de senna

Ceaiul de senna este un alt remediu cu efect laxativ puternic, indicat in constipatia acuta sau cronica. Stimuleaza motilitatea colonului si vezica biliara, este utilizat in parazitozele intestinale si in curele de slabire. Se recomanda una sau doua cani de ceai pe zi, dar nu mai mult de 7 zile consecutive.

Ceaiul de soc

Ceaiul de soc ajuta la eliminarea toxinelor din corp, are actiune laxativa si diuretica. Se prepara dintr-o lingura de planta adaugata in 250 ml de apa clocotita, se lasa la infuzat timp de 10-15 minute, iar apoi se strecoara. Se administreaza 3 cani de infuzie pe zi, fara a depasi perioada de 7 zile.

Ceaiul de volbura

Denumita popular rochita randunicii, volbura este un ceai laxativ cu o actiune purgativa mai putin iritanta comparativ cu alte preparate. Mareste secretia biliara, influentand favorabil activitatea ficatului si detoxifierea organismului. Se prepara din 2 lingurite de produs maruntit la o cana de apa fierbinte si se bea dimineata pe stomacul gol.

Ceaiul din coada-soricelului

Acest ceai este foarte bun pentru a reduce flatulatia, are efect laxativ si distruge parazitii intestinali. Doza recomandata este de o lingurita de planta la 250 ml de apa clocotita. Se acopera 2-3 minute, dupa care se strecoara si se bea.

Dupa cum ai vazut, natura iti vine in intampinare cu o varietate de plante eficiente in combaterea constipatiei, insa ca efectul lor sa fie maxim trebuie sa acorzi atentie si alimentatiei zilnice. Renunta la alimentele grele, consuma 2l de apa pe zi, fructe si legume proaspete. Atunci cand faci un tratament cu ceai laxativ, disponibil si in magazinul online yuga.ro , respecta doza corecta pentru a evita efectele adverse si nu depasi perioada de administrare de 7-10 zile consecutive.

