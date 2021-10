Fashion zone: Ghetele sunt vedetele toamnei- sfaturi demne de urmat pentru a alcătui ținute armonioase

Toamna este momentul oportun pentru a-ti pune creativitatea la contributie si pentru a scoate in evidenta piesele vestimentare pe care nu stiai ca le poti asorta cu ghete si accesorii indraznete. Ghetele sunt cheia pentru a avea un look fresh si armonios in sezonul rece, facand parte din topul celor mai apreciate tipuri de incaltaminte pentru femei.

Iata cele mai importante piese vestimentare pe care le poti asorta cu ghete in toamna acestui an

Blugii Boyfriend

Blugii Boyfriend sunt alegerea perfecta pentru orice femeie, datorita faptului ca sunt mereu in tendinte si potriviti pentru o tinuta lejera de toamna. Daca esti o persoana inalta, iti poti acoperi incaltamintea cu ei, iar daca esti miniona, poti intoarce tivul pantalonilor la 1-2 cm deasupra pantofilor. Pe site-ul Epielenaturala.ro, gasesti ghete pentru toamna la cele mai avantajoase preturi si pentru toate gusturile. Acestea sunt potrivite pentru a alcatui un outfit cool si casual. Asorteaza blugii Boyfriend cu ghete simple, un pulover pe gat si cateva accesorii, pentru un look cuminte si clasic, sau alege aceeasi pereche de jeans, insa cu un crop top, o geaca de piele, ghete rock si accesorii colorate, pentru a compune un outfit indraznet.

Rochia tricotata

Rochia tricotata este piesa de rezistenta a garderobei tale in sezonul rece, fiind potrivita pentru zilele racoroase si mohorate de toamna. Adauga o geaca de piele si o pereche de ghete army, fara toc, pentru a alcatui o tinuta chic. Acest tip de incaltaminte este extrem de usor de purtat, deoarece ghetele fara toc sunt foarte comode. Pentru un outfit indraznet, adauga o geanta cu tinte sau franjuri, cercei lungi si un colier cu pandativ. Exista diverse culori la moda pentru care poti opta in alegerea rochiei perfecte, astfel ca ai la dispozitie o paleta larga de nunate mai inchise, sau mai deschise, cu ajutorul carora poti alcatui diferite tinute de toamna.

Fusta scurta

Chiar daca toamna este un anotimp putin mai racoros, inca exista multe zile cand temperatura creste, astfel ca pentru aceste momente, poti opta pentru o fusta scurta, perfecta pentru un outfit de exceptie. Aceasta este potrivita cu orice tip de ghete, cu sau fara toc, simple sau cu imprimeu. Fustele pot fi stramte sau vaporoase, in culori nude sau indraznete, in functie de starea ta de spirit. Daca se anunta o zi mohorata, poti alege si o pereche de dresuri negre si un trench lung. Se recomanda ca accesorile sa fie minimaliste, pentru ca toata atentia sa fie atintita asupra cromaticii.

Asadar, toamna este momentul potrivit pentru a alcatui tinute spectaculoase, cu ajutorul ghetelor si a catorva piese vestimentare cheie ce nu trebuie sa lipseasca din garderoba ta. Alege accesorii minimaliste sau indraznete, in functie de restul outfit-ului tau, pentru a completa look-ul in mod placut si decent.

