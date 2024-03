George Tuță, omul din spatele legii eliminării dosarului cu șină, promisiunea liberală pentru revitalizarea Sectorului 1

După patru ani de administrație de circ a primăriței Clotilde Armand, viitorul Sectorului 1 pare sumbru. Gunoaiele au devenit brand de sector, zeci de străzi sunt în continuare de pământ, școlile stau să cadă pe copii, iar șobolanii sunt la ei acasă pe străzi sau prin parcurile neîngrijite.

În contextul acesta, Partidul Național Liberal propune un candidat pentru Primăria Sectorului 1 care are toate șansele să schimbe rapid fața decăzută a cartierelor conduse în ultimii patru ani de Armand. Motive sunt foarte multe, dar în principal, faptul că George Tuță este omul soluțiilor, al echipelor puternice și al proiectelor realizate. Deputat de Ilfov în ultimii patru ani, om obișnuit să construiască și să rezolve, Tuță este un economist de aproape 40 de ani, căsătorit și tatăl a doi copii, care crede că viitorul este al oamenilor harnici și dispuși să conlucreze pentru binele comunității.

„Aveam 5 ani la Revoluție și am crescut practic în perioada de tranziție. Am învățat odată cu țara beneficiile democrației și norocul de a construi într-un viitor liber. Am avut totodată oportunitatea să trăiesc momentele cheie ale dezvoltării tehnologiei, cu promisiunea ca inovația să fie inclusă în viața de zi cu zi a oamenilor, fără însă a-i știrbi autonomia. Cred în inovație, în tehnologie și în automatizare, dar cred în toate astea puse în slujba comunității și a oamenilor”, a explicat George Tuță.

Chestor al Camerei Deputaților, George Tuță a avut 89 de inițiative legislative în aproape patru ani de mandat, dintre care 34 sunt acum legi concrete care schimbă viețile oamenilor. Digitalizarea cazierului judiciar, eliminarea copiilor după actele eliberate de stat, interzicerea dosarului cu șină, toate acestea sunt astăzi realități pentru că George Tuță le-a gândit și propus în Parlamentul României.

Acum, liberalul crede că Sectorul 1 trebuie curățat de ineficiență și lene administrativă. Vrea să rezolve rapid probleme blocate de primarul Armand în scandaluri infinite cu reprezentanții partidelor din Consiliul Local. Ca deputat, este președintele Comisiei speciale pentru Automatizare și Viitorul Muncii și, în această calitate, a fost preocupat de meseriile viitorului. Știe deci că un sector prosper este unul în care administrația locală este preocupată să ofere oportunități de investiții și, în același timp, locuri de muncă.

George Tuță își dorește ca prin activitatea lui să readucă în centrul atenției în Sectorul 1 oamenii și comunitățile. Are o viziune integrată pentru sector, bazată pe o echipă puternică, majoritate în Consiliul Local și dorința de a schimba viețile oamenilor ca aceștia să simtă din nou că trăiesc într-o Capitală europeană, modernă și curată.

Material susţinut de PNL