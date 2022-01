Gestionarea clienților cu ajutorul unui CRM

Acest lucru presupune un set de procese ce pun accentul pe baze de date care contin detalii despre clienti, fapt ce te ajuta sa mentii o legatura constanta cu acestia. Imagineaza-ti modul prin care relatiile devin mai puternice, este vorba despre comunicare, despre promisiuni ce nu sunt incalcate, intelegere si ascultare, sprijin oferit constant chiar si in situatii neplacute.

Acestea sunt componentele unei relatii sanatoase cu clientii tai, detaliul face intotdeauna diferenta, asadar aceste aspecte duc la crearea unei imagini pozitive despre compania ta, relatiile ce se construiesc cu baza unor servicii de calitate si desigur relevante pentru client, vor fi intotdeauna mai trainice.

Cu ajutorul unui soft CRM, toate informatiile despre clientii tai sunt centralizate si organizate intr-un singur loc, acest lucru te ajuta atat pe tine cat si pe echipa ta sa eviti haosul post-it-urilor, agendelor, tabelelor in Excel, notite, etc. Datorita acestui soft iti poti gestiona clientii in functie de domeniul lor de activitate, proiectele nu se vor amesteca intre ele, iar baza ta de date va fi mult mai clara si organizata, usurand munca echipei tale.

Toate datele despre un client le gasesti intr-un singur loc iar orice discutie cu acesta o treci la notite pe profilul clientului, unde raman pastrate toate informatiile despre acesta, email-uri, oferte, sarcini anterioare iar daca este un client existent vei gasi informatii si cu luni in urma ( intrebari, discutii, dificultati intampinate, ce facturi ai emis, etc.).

Activitatile de vanzari vor fi simplificate iar reprezentantii de pe acest departament vor sti care este specificul si istoricul clientului cu care discuta, orice actiune cu clientii se va salva automat pe fisa acestora ce nu pot fi sterse din istoric evitand astfel erorile umane.

Gradul de satisfactie al clientilor va creste, deoarece indiferent cine se va ocupa din companie de acestia va avea istoricul discutiilor anterioare iar clientii nu vor trebui sa explice de fiecare data despre ce este vorba.

Cu ajutorul unui CRM obtii o gestionare eficienta a clientilor este sustinuta de sarcini atribuite persoanelor responsabile si termene limita astfel incat echipa ta va sti intotdeauna ce sarcina are, care este termenul limita si pentru ce client.

Este redus cu mult timpul in ceea ce priveste munca administrativa deoarece cu sabloanele de sarcini acestea pot fi adaugate cu cateva clicuri. Fiecare sarcina poate fi desemnata unui responsabil lucru ce este vizibil pentru toata echipa, fiecare va sti ce are de facut eliminand riscul ca doua persoane sa se ocupe de aceiasi sarcina in acelasi timp.

Un client ce este multumit cu siguranta va face recomandari generand astfel noi clienti, deoarece fiecare aspect in relatia cu clientii conteaza, chiar daca calitatea produselor oferite este ireprosabila tocmai de aceea este necesara implementarea unui CRM pentru firma dumneavoastra.

Cu ajutorul unui soft crm vei evita cele mai neplacute situatii cum ar fi: un client sa fie contactat de mai multe persoane din echipa ta pentru aceleasi informatii, sa se vada nevoit de fiecare data cand contacteaza compania sa ofere aceleasi informatii, neplacerea de a fi deranjat la o ora nepotrivita, oferte ce nu corespund cerintelor acestora, termene promise ce nu sunt respectate, etc.

Acestea ar fi doar o mica parte din problemele ce pot aparea in relatia cu clientii dumneavoastra, dar daca sunt ignorate pot afecta inclusiv veniturile companiei. Softul de tip CRM MEFI poate elimina aceste inconveniente, transformand interactiunea cu clientii dumneavoastra in relatii profitabile de lunga durata.