Ghid complet pentru înființarea unei firme online în România

Dacă te-ai decis să îți deschizi propria afacere acest material îți va arăta care sunt cei mai importanți pași pentru înființarea unei firme în Romania.

Procedura de înființare a unei firme începe cu denumirea. Indiferent de tipul de companie pentru care vei opta va trebui să ai certitudinea denumirii pentru a putea trece la etapa pregătirii documentelor.

În ce privește denumirea, este importat să precizăm că aceasta poate fi personalizată în cazul societății comerciale cu răspundere limitată sau societății pe acțiuni și că nu există libertatea alegerii ei în cazul persoanei fizice autorizate, unde se alcătuiește din numele și prenumele persoanei care o înființează.

Procedura de rezervare în sine presupune o verificare a bazei de date a registrului comerțului pentru a observa dacă nu există deja un alt agent economic.

2. Alegerea codului CAEN

Fiecărei activități economice îi corespunde un cod CAEN care trebuie identificat și menționat în actele firmei, fiind obligatorie nominalizarea codului sau a codurilor CAEN (dacă sunt mai multe).

O firmă poate avea unul sau mai multe coduri CAEN, în funcție de cum desfășoară una sau mai multe activități economice.

În funcție de tipul de firmă ales pot exista limitări din perspectiva numărului maxim de coduri CAEN ce pot fi introduse. Persoana fizică autorizată poate avea un număr maxim de cinci coduri CAEN, iar întreprindere individuală un număr maxim de zece coduri CAEN.

După ce ai identificat codurile CAEN specifice activităților pe care le vei desfășura va trebui să te decizi care dintre activități este principală și care este secundară. Această selecție se face în funcție de volumul activității, cea care se desfășoară cel mai mult ar trebui să fie nominalizată ca activitate principală.

3. Sediul firmei

Orice firmă, indiferent de tipul ei, trebuie să aibă o adresa unde să se stabilească sediul, iar aceasta trebuie să fie obligatoriu pe teritoriul României.

Firma trebuie să semneze un contract prin care își stabilește sediul. Natura contractului poate fi de comodat dacă nu vei plăti chirie, aplicabil în cazul în care sediul se stabilește acasă, sau poate fi un contract de închiriere, atunci când în schimbul folosinței imobilului se va achita o anumită sumă de bani cu titlu de chirie.

4. Completarea actelor

Cele mai des înființate tipuri de firmă în România sunt societatea comercială cu răspundere limitată sau SRL și persoana fizică autorizată sau PFA. Pentru a-ți înființa firma vei avea nevoie de cartea de identitate, iar în cazul PFA se mai pot cere studii sau cursuri pentru anumite activități (nu pentru toate).

Actele pe care le solicită registrul comerțului sunt diferite în funcție de tipul de firmă ales și le vom menționa pe cele necesare pentru tipurile de firmă de mai sus.

Pentru înființarea unei SRL în Romania dosarul trebuie să cuprindă:

Dovada efectuării rezervării de denumire; Actul constitutiv al firmei; Contractul prin care se stabilește sediul firmei (comodat / închiriere); Declarația pe proprie răspundere pentru activități; Anexa de înregistrare fiscală; Actele de identitate ale fondatorilor.

Pentru înființarea unei firme de tip PFA vei avea nevoie de actele de mai sus, mai puțin de actul constitutiv. In plus, dacă textul de lege cere, va trebui să depui dovada studiilor, cursurilor etc.

Nu se mai autentifică documente pentru înființarea unei firme, cum era anterior anului 2020, când trebuiau autentificate specimenul de semnătură și declarație de îndeplinire a condițiilor de asociat / administrator / PFA.

5. Depunerea actelor la registrul comerțului

Actele pot fi depuse fizic sau online. Fizic presupune un drum la sediul instituției competente pentru înregistrarea lor. Este competent să soluționeze dosarul registrul comerțului din județul de pe raza căruia se stabilește sediul firmei.

Depunerea actelor online este în prezent cea mai simplă soluție și cel mai des utilizată, însă este necesară o semnătură electronică. Există prestatori de servicii, cum sunt și cei din linkul de trimitere, care se ocupă de tot procesul, iar preturile sunt foarte accesibile.

Registrul comerțului soluționează dosarul acordând termen ziua următoare. Dacă actele sunt conforme acesta se admite și se înființează firma, iar dacă există o problemă se va acorda un termen de 15 zile pentru complinirea ei.

6. Durata de înființare a firmei

O firmă poate fi înființată în 3 zile lucrătoare. Cu condiția depunerii tuturor documentelor și completării lor corecte.

7. Costuri

Registrul comerțului percepe o taxă de 128 lei pentru înființarea unei SRL, iar pentru deschiderea unei PFA nu se percep costuri.

8. Ce trebuie să faci după înființarea firmei

În cazul SRL trebuie să deschizi un cont bancar pe firmă și să iei legătura cu contabilul. Acest tip de firmă trebuie să aibă obligatoriu unul, iar el îți va spune care sunt următorii pași.

În cazul PFA trebuie depusă declarația unică într-un termen de 30 de zile de la înființare. Trebuie să scoți registrul unic de la ANAF. Nu este obligatoriu să deschizi un cont pe firmă, îl poți folosi și pe cel personal.

În concluzie, pentru înființarea unei firme sunt câțiva pași simpli pe care trebuie să-i parcurgi și care se pot face exclusiv online, iar ca și documente ai nevoie de cartea de identitate și acolo unde se prevedere la PFA, de studii, cursuri etc.