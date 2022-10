Grădiniţă privată din Bucureşti Princess Baby Care. Educaţie la cel mai înalt nivel

De ce sa alegi gradinita privata din Bucuresti Princess Baby Care? Pentru ca toate activitatile desfasurate sunt concentrate pe dezvoltarea optima a celor mici.

Fiecare copil trebuie sa obtina rezultate de exceptie. Tocmai de aceea, personalul gradinitei se asigura ca respecta interesele fiecarui copil si se concentreaza asupra celor mai importante aspecte: dezvoltarea increderii de sine, creativitatii, gandirii logice, limbajului, motricitatii si sensibilitatii asrtistice.

Gradinita privata Princess Baby Care are sediul in Bucuresti, sector 3, Strada Theodor Sperantia nr.99. Aici desfasuram cele mai interesante activitati si ghidam primii pasi in viata ai copiilor cu multa implicare, tact si blandete!

Dispunem de sali colorate, dotate cu mobilier modern, adaptat perfect nevoilor celor mici!

Activitati educationale diverse

Folosim tehnici moderne pentru a desfasurarea activitatilor educationale zilnice si aducem in prim plan iubirea si respectul recipric. Reusim cu succes sa le insuflam copiilor dragostea pentru educatie si pentru asimilarea informatiilor noi. Ne asiguram ca fiecare copil vine cu entuziasm la gradinita pentru ca o noua zi inseamna un nou prilej de bucurie si de dobandire a unor abilitati noi!

Sadim samanta cunoasterii pentru a culege rodul propriei munci

Consideram ca educatia prin joc este cel mai eficient mod de asimilare a informatiilor. Astfel, imbinam utilul cu placutul pentru ca fiecare prichindel sa se bucure de o dezvoltare echilibrata!

Le starnim celor mici interesul pentru cunoastere pentru ca mai apoi sa se bucure de rodul propriei munci. Investim in dezvoltarea increderii de sine, eliminam teama de esec, incurajam socializarea si legarea unor prietenii frumoase!

Dispunem de bucatarie proprie si gatim meniuri proaspete, din ingrediente naturale

Oferim copiilor in permanenta mancare proaspata si sanatoasa, gatita in bucataria proprie. Cei mici servesc micul dejun, pranzul si gustari sanatoase, in functie de pachetul ales.

Meniurile preparate pentru cei mici sunt realizate de un nutritionist care cunoaste nevoile specifice fiecarei varste!

Gradinita Princess Baby Care reprezinta locul unde iti poti aduce cu incredere copilul pentru a invata si a se dezvolta armonios, alaturi de educatori bine pregatiti!

Fiecare prichindel este insotit pe tot parcursul procesului educational de specialisti cu studii in psihologie si stiintele educatiei, pentru a ne asigura ca dobandeste toate abilitatile necesare pentru urmatoarele etape importante ale vietii.

Abilitati pe care copiii le dezvolta in cadrul gradinitei Princess Baby Care

Dezvoltarea limbajului;

Entuziasmul pentru invatare

Abilitati de comunicare;

Abilitatea de a asculta;

Dezvoltarea abilitatilor competitive;

Capacitatea de a se integra usor si rapid in grupuri;

Recunoasterea alfabetului si a numerelor.

Educatia este cea care pune bazele unui viitor stralucit in viata fiecarui copil, iar frumusetea cunoasterii ii determina sa dobandeasca noi cunostinte in fiecare zi!

Gradinita privata din Bucuresti, Sector 3 – Princess Baby este locul in care „educatorii incurajeaza mintile sa gandeasca, mainile sa creeze si inimile sa iubeasca!”.

Asteptam toti prichindeii in cel mai colorat si vesel univers al copiilor!