Implantologie orală la superlativ în clinica doctorului Andrei Stan din Cluj-Napoca

In inima Clujului, clinica doctorului Andrei Stan redefineste standardele in implantologie orala, oferind tratamente de varf intr-un cadru modern si extrem de primitor.

Cu o pasiune pentru excelenta si o abordare personalizata, Dr. Andrei Stan si echipa sa transforma zambete si vieti prin tratamentele cu Dantura Fixa in 24 de ore.

Echipa acestuia se concentreaza in exclusivitate pe tratamente de acest tip, ceea ce le permite sa exceleze in aceste tratamente de o complexitate ridicata.

Aceste tratamente sunt ideale pentru cei care si-au pierdut majoritatea dintilor sau chiar toti dintii si cauta o solutie de lunga durata, confortabila si estetica pentru a-si recapata zambetul si functionalitatea danturii.

Consultatia Initiala

Totul incepe cu o vizita initiala, unde se va efectua o consultatie detaliata si o radiografie 3D (CBCT) a danturii. Aceste informatii vor permite elaborarea unui plan de tratament personalizat, adaptat fiecarui pacient in parte.

Avand in vedere ca fiecare pacient este unic, nu exista un plan de tratament standard aplicabil, ci fiecare tratament este ajustat in functie de nevoile specifice, oferta osoasa si prezenta formatiunilor anatomice.

Astfel, planul de tratament final este rezultatul unei intelegeri intre optiunile de tratament disponibile din punct de vedere medical si preferintele pacientului.

Etapa Chirurgicală

Dupa stabilirea planului de tratament, urmeaza etapa chirurgicala care va dura aproximativ o saptamana. Aceasta etapa poate include extractii dentare (daca sunt necesare), curatarea infectiilor, remodelarea osului si gingiei, precum si interventii suplimentare cum ar fi sinus lift-ul si aditiile osoase.

Intreaga procedura dureaza in jur de 2-3 ore. In contextul unei reabilitari totale, adica atat la maxilar cat si la mandibula, operatiile vor fi efectuate in doua zile consecutive.

Pentru a accelera vindecarea, se foloseste tehnica A-PRF, care implica recoltarea sangelui pacientului, centrifugarea acestuia si utilizarea membranelor obtinute pentru a facilita vindecarea.

Studiile arata ca aceasta tehnica nu doar ca grabeste vindecarea, dar si reduce semnificativ pierderea osoasa in primele 6-12 luni post-interventie, contribuind astfel la un tratament mai predictibil pe termen lung.

Etapa Protetica

La 24-72 de ore de la inserarea implanturilor dentare, urmeaza montarea lucrarii provizorii, care are rolul de a permite pacientului sa manance si sa zambeasca in perioada de osteointegrare a implanturilor, cu conditia ca alimentele consumate in aceasta perioada sa fie mai moi, pentru a nu solicita excesiv implanturile in timpul vindecarii.

Pentru acest tip de tratamente exista doua optiuni, adica sa montam imediat lucrarea provizorie dupa inserarea implanturilor sau sa asteptam 4-6 luni pentru osteointegrarea completa a implanturilor si sa montam direct lucrarea finala.

Studiile indica faptul ca montarea imediata a lucrarii provizorii favorizeaza o vindecare mai eficienta si minimizeaza pierderea osoasa, crescand atat confortul pacientului in perioada de vindecare, cat si predictibilitatea tratamentului.

Controale

Dupa montarea lucrarii provizorii, urmeaza trei controale: la 2 saptamani, o luna si 3 luni.

La primul control, se indeparteaza lucrarea provizorie pentru a scoate firele de sutura si a evalua vindecarea gingiei. Chiar daca firele sunt resorbabile, se prefera indepartarea manuala pentru confortul pacientului.

La al doilea control, avem oportunitatea de a detecta eventualele lacune legate de igiena orala a pacientului, igiena fiind un element cheie pentru reusita tratamentului.

La controlul efectuat la trei luni dupa operatie, se va evalua osteointegrarea implanturilor. La majoritatea implanturilor premium, avem o rata de succes de peste 99%, dar in cazul in care apare o problema cu unul dintre implanturi, acest control este momentul perfect pentru a se face explantarea implantului cu probleme si inserarea unui implant nou

Lucrarea Definitiva

La 4-6 luni dupa inserarea implanturilor, incepem procesul de inlocuire a lucrarii provizorii cu cea definitiva. Acest proces dureaza aproximativ 2-3 saptamani, timp in care se efectueaza toate probele necesare pentru a asigura ca lucrarea definitiva respecta atat criteriile estetice cat si cele functionale.

Intretinerea Lucrarii pe Termen Lung

Dupa finalizarea tratamentului, sunt necesare controale periodice de intretinere la fiecare 6 luni, pentru a asigura durabilitatea si succesul pe termen lung al implanturilor dentare si al lucrarilor protetice.

Astfel, pacientul se poata bucura cat mai mult timp de o dantura care ii permite sa manance, vorbeasca si zambeasca, fara nicio problema.

Cum poti sa beneficiezi de acest Tratament cu Dinti Ficsi?

Daca esti gata sa faci o schimbare si sa explorezi cum tratamentul cu dinti ficsi in 24 ore iti poate transforma zambetul si viata, te incurajam sa programezi o consultatie.

Echipa de specialisti condusa de doctorul Andrei Stan, este pregatita sa te ghideze prin fiecare etapa a procesului, de la evaluarea initiala pana la zambetul tau final si stralucitor.