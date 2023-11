Importanța reviziei tehnice periodice: ce trebuie să știi

Revizia tehnică periodică este un control realizat cu scopul verificării stării vehiculului, ce include anumite etape-cheie pe care le vom analiza mai târziu.

Se efectuează la anumite intervale de timp, sau la un anumit număr de kilometri. Revizia este realizată cu scopul de a stabili dacă vehiculul respectă sau nu normele tehnice și de siguranță, conforme cu legea.

Nerealizarea la timp a reviziei tehnice periodice poate avea consecințe negative. Conducătorii auto sunt penalizați conform legii, dacă nu pot prezenta dovada realizării la timp a acestui tip de control.

În plus, dacă se constată că vehiculul prezintă probleme tehnice grave, care pot pune în pericol siguranța rutieră, acesta poate fi retras din circulație până la remedierea defecțiunilor.

Diferențele dintre revizia tehnică și inspecția tehnică periodică

Revizia tehnică și inspecția tehnică periodică sunt două procese de lucru diferite, dar care sunt adesea confundate. Acestea sunt realizate la anumite intervale de timp sau după un anumit număr de kilometri, pentru a se garanta siguranța rutieră și conformitatea cu standardele de mediu impuse de legislația în vigoare.



Revizia tehnică este o verificare de rutină a vehiculului, care se efectuează la intervale regulate. De regulă, este realizată la cel mult 1 an de zile, sau după 15.000 km parcurși. În cazul mașinilor vechi, sau care circulă pe drumuri asfaltate impropriu, este recomandat ca revizia tehnică să fie efectuată la 10.000 km.



Aceasta are ca scop identificarea și remedierea eventualelor defecțiuni sau probleme tehnice pentru a menține vehiculul într-o stare bună de funcționare. Revizia tehnică implică verificarea sistemului de frânare, a motorului, a sistemului de iluminare și a altor componente importante.



În schimb, inspecția tehnică periodică este o examinare mai aprofundată a vehiculului și care are un caracter formal, efectuată la anumite intervale de timp și obligatorie conform legii. În cadrul inspecției tehnice periodice, vehiculul este supus unui control mai riguros, ce include verificarea documentelor vehiculului, verificări vizuale ale anumitor componente, teste funcționale și teste de emisii.



Ambele servicii de intretinere auto contribuie la siguranța rutieră. Realizate conform legii, aceste verificări atestă că vehiculele sunt într-o stare bună de funcționare și nu reprezintă un pericol pentru conducătorii auto sau ceilalți participanți la trafic.

De asemenea, revizia tehnică și inspecția tehnică periodică (ITP-ul) sunt necesare pentru a respecta legile și reglementările rutiere.



Revizia tehnică poate fi mai puțin costisitoare și durează mai puțin decât inspecția tehnică periodică. Revizia tehnică se efectuează la intervale regulate și poate fi programată în funcție de disponibilitatea proprietarilor de vehicule.

În schimb, inspecția tehnică periodică este obligatorie și se efectuează la anumite intervale de timp, în funcție de vechimea și tipul vehiculului.

Elementele verificate în timpul reviziei tehnice

În timpul reviziei tehnice, se realizează o serie de verificări la nivelul diferitelor sisteme ale autoturismului, pentru a se stabili dacă acestea funcționează sau nu în conformitate cu reglementările:



1. Verificarea sistemului de frânare: Acest sistem este crucial pentru siguranța vehiculului, de aceea, în timpul reviziei tehnice se inspectează discurile și plăcuțele de frână pentru a se identifica uzura excesivă. De asemenea, se verifică nivelul și starea lichidului de frână, pentru a se putea localiza eventuale scurgeri. Nu în ultimul rând, se testează funcționarea corectă a frânelor.



2. Evaluarea motorului: În timpul reviziei tehnice, se examinează starea pieselor-cheie ale motorului. Procesul include verificarea filtrelor de aer și ulei, pentru a se asigura că sunt curate și funcționale. Mai mult decât atât, sunt verificate curelele motorului pentru a se identifica semne de uzură sau tensionare improprie. Experții vor mai verifica, de asemenea, nivelul lichidului de răcire și al uleiului de motor.



3. Controlul luminilor: Lumini funcționale sunt esențiale pentru vizibilitate și siguranță pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă. În timpul reviziei tehnice, se verifică toate luminile mașinii pentru a se asigura că funcționează corespunzător. Sistemul de lumini include luminile de poziție, luminile de frână, semnalizatoarele și luminile de mers în marșarier.



4. Inspectarea anvelopelor: Anvelopele sunt singurele puncte de contact ale mașinii cu șoseaua, de aceea, este esențial să fie în stare bună. În timpul reviziei tehnice, experții verifică nivelul de presiune din anvelope și gradul de uzură. De asemenea, verifică dacă dimensiunile și tipul acestora sunt adecvate pentru autoturismul respectiv.

Consecințele nerealizării reviziei tehnice la timp

Consecințele nerealizării reviziei tehnice la timp pot fi semnificative Iată câteva dintre cele mai importante implicații negative, asociate cu nerealizarea la timp a reviziei tehnice:



În primul rând, un autoturism neverificat la timp poate circula pe drumuri public cu defecțiuni necunoscute, care pot reprezenta un risc real pentru siguranța șoferului și a pasagerilor, dar și a celorlalți participanți la trafic. Aceste defecțiuni pot cauza accidente grave. De exemplu, probleme la sistemele de frânare sau direcție pot compromite controlul mașinii, mai ales la viteze mari sau în timpul virajelor.



În funcție de legislația locală, un vehicul care nu a trecut revizia tehnică la timp poate fi interzis de la circulație până când această revizie este efectuată. Aceasta poate duce la inconveniente semnificative, în special dacă vehiculul este folosit pentru deplasări zilnice sau pentru muncă. În plus, proprietarul mașinii în cauză va suporta și o anumită penalizare (amendă + puncte), ce poate varia în funcție de reglementările locale.



Pe lângă amenda eliberată pentru neefectuarea la timp a reviziei tehnice, pot apărea și alte costuri suplimentare. Dacă vehiculul prezintă defecțiuni grave care trebuie reparate, acestea pot genera cheltuieli costisitoare. În plus, dacă circulația vehiculului este interzis din momentul opririi în trafic, pot fi necesare alternative de transport, ce implică, de asemenea, anumite costuri.

Pregătirea mașinii pentru revizia tehnică

Pentru a te asigura că mașina ta va trece cu succes de revizia tehnică periodică, poți ține cont de aceste sfaturi:



Curățenia generală la nivelul vehiculului: Chiar dacă nu este obligatoriu, este totuși recomandat să cureți atât exteriorul, cât și interiorul mașinii înainte de revizie. De asemenea, curățarea motorului contribuie la menținerea acestuia într-o stare optimă și poate facilita identificarea eventualelor probleme în timpul reviziei.



Verificarea documentelor necesare: Pentru a trece cu succes de revizia tehnică, asigură-te că toate documentele mașinii sunt în regulă. Verifică dacă ai la tine certificatul de înmatriculare, polița de asigurare, talonul auto, sau alte documente esențiale în procesul de revizie, ce urmează a fi actualizate.



Respectarea termenelor de revizie: Pentru a evita amenzile și pentru a asigura buna funcționare a mașinii tale, respectă datele prevăzute de lege. Acestea sunt special stabilite pentru a identifica la timp eventualele probleme ce cauzează un risc ridicat în trafic.

Acestea sunt cele mai importante informații pe care orice proprietar de mașină trebuie să le cunoască, privind necesitatea reviziei tehnice periodice, verificările realizate în cadrul procesului și principalele diferențe între acest tip de verificare și ITP. Asigură-te că mergi la timp cu autoturismul la un service auto ce include în ofertă și serviciul de revizie tehnică, pentru a conduce o mașină conformă cu litera legii.