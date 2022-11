Imprimantele cu care poți economisi energie în afacerea ta

Criza energetică din Europa îi determină pe consumatorii casnici, dar și pe agenții economici, să ia măsuri pentru a mai reduce din costul facturilor la curent.

Mulți anunță schimbări în obiceiurile de consum sau la tehnologia folosită. Unele corporații vor închide luminile din birouri, pe timp de noapte. Alte companii încep să folosească spații comune de lucru, tehnologii LED sau revin la modelul hibrid de muncă.

Iar în anumite cazuri, angajații vor lucra de acasă în lunile decembrie și ianuarie. Pe lângă asta, foarte mulți angajați au fost încurajați să folosească scările și să aleagă liftul de la birou doar când e strict necesar.

De asemenea, adoptarea tehnologiei eficiente din punct de vedere energetic este acum o necesitate. Modul în care funcționează o singură imprimantă poate să nu facă o mare diferență în sine, dar dacă se înmulțește cu 94,35 milioane, diferența poate fi uriașă.

Selectate și utilizate în mod corect, acestea pot ajuta la reducerea costurilor, a consumului de energie și a emisiilor de CO2 și la optimizarea rezultatelor în multe feluri, de la îmbunătățirea sustenabilității și a fluxului de lucru, până la reducerea încălcării securității datelor și a orelor de muncă pierdute.

Viitorul imprimantelor este tehnologia Heat-Free

Echipamentele de print business cu jet de cerneală EcoTank Pro de la Epson printeaza peste 400 pagini cu doar 1 Euro, la care se adaugă şi alte avantaje:

Cu până la 50% mai rapide față de imprimantele laser competitoare¹

Cu până la 96% mai puține consumabile folosite decât la imprimantele laser competitoare²

Cu până la 83% mai puțină energie decât tehnologia laser competitoare³

Care sunt avantajele imprimantelor EcoTank Pro pentru afacerea ta?

Impact redus asupra mediului prin tehnologia Heat-Free

Imprimantele EcoTank Pro funcționează pe baza tehnologiei Heat-Free, fără încălzire, prin urmare oferă un cost per pagină extrem de scăzut și un consum redus de energie

Mai puține piese de schimb decât echipamentele laser, și implicit de reciclat, duc la un impact redus asupra mediului

Utilizează cu până la 83 % mai puțină energie decât tehnologia laser³, deoarece pornirea nu necesită încălzire

Fără cartușe

În loc de cartuşe, imprimantele EcoTrank Pro de la Epson sunt dotate cu un rezervor mare unde se face refill cu cerneală din recipientele livrate împreună cu imprimanta

Mai puține piese de schimb înseamnă fiabilitate mai mare și timp redus de nefuncționare

Foarte ușor de folosit: verifici foarte simplu nivelul de cerneală și completezi fără să verși o picătură. Sistemul de blocare și de umplere te asigură că fiecare rezervor este umplut cu cerneala potrivită.

Mai puține intervenții: minimizând reumplerile, EcoTank Pro poate imprima mii de pagini înainte de a avea nevoie de mai multă cerneală.

Gama EcoTank oferă un cost per pagină imbatabil, cu o reducere de 90% a costurilor la cerneală faţă de modelele laser competitoare

Viteză de imprimare mai mare

Durata de imprimare a primei pagini este de doar 5,5 secunde, iar viteza de imprimare poate fi de până la 25 de pagini pe minut.

Ideale pentru business-uri mici, pentru economie de timp și de bani: încă de la instalare există suficientă cerneală pentru a printa până la 13.300 de pagini

Printezi de oriunde: te conectezi cu smartphone-ul, tableta sau laptopul și cu aplicația Epson iPrint poți printa indiferent de locul în care ești.

¹Pe baza calculelor Epson, economisirea timpului cu imprimantele business Epson cu jet de cerneală calculată în comparație cu „timpul de imprimare/copiere” mediu cel mai scăzut al echipamentelor laser business („din sarcina anterioară”, „din starea activă” sau „din starea de repaus”) raportat de ENERGY STAR a fost adăugată la timpul necesar pentru a imprima la viteză maximă paginile rămase dintr-o sarcină de imprimare de birou de dimensiuni medii și a fost înmulțită cu numărul mediu de sarcini de imprimare pe an, conform Keypoint Intelligence. Modele de imprimante laser identificate folosind IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, livrări din trimestrul 3 din 2016 până în trimestrul 2 din 2020, publicat în trimestrul 2 din 2020.

² Comparație a spațiilor de depozitare pe baza calculelor Epson cu privire la cerințele de spațiu de depozitare pentru consumabilele ambalate, suficiente pentru a imprima 6.000 de pagini cu 12 imprimante și multifuncționale (3-în-1) selectate din 50 % dintre cele mai bine vândute imprimante laser monocrom A4 (clasa sub 20 ppm), listate în datele IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker din trimestrul 2 din 2019, rezultatele anului fiscal 2017. Volumele și capacitățile de imprimare medii pe fiecare unitate independentă de toner pentru fiecare model au fost calculate de Epson pe baza volumelor de imprimare și a dimensiunilor unităților individuale de toner publicate de producător pentru fiecare model (din august 2019). Dimensiunea reală și numărul de cartușe de toner necesare variază în funcție de modelul imprimantei laser. Volumele de imprimare menționate ale consumabilelor EcoTank sunt date numerice simulate, calculate de Epson pe baza metodologiei ISO/IEC24711, utilizând modelul de testare ISO/IEC1975

³Pe baza calculelor Epson, Epson WorkForce Pro WF-C8190DW utilizează cu 83 % mai puțină energie decât HP Color LaserJet Enterprise M750dn, cel mai bine vândut model din segmentul de imprimante A3 color cu o singură trecere, cu viteza de 21-30 ppm (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, livrări din trimestrul 4 din 2015 până în trimestrul 3 din 2019, publicat în trimestrul 2 din 2020). Metodologia se bazează „Consumul tipic de energie”, așa cum este definit în procedura de testare ENERGY STAR și/sau simulat cu trimitere la aceasta și măsurat în kWh pe an. Economie de CO2 calculată ca fiind proporțională cu economia de energie, pe baza unei generări medii pe teritoriu de kg CO2 per kWh electricitate utilizata.