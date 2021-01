5 articole de încălțăminte de damă din piele pentru femei elegante

Daca iti place stilul elegant si vrei sa il adopti mai des, atunci trebuie sa stii ce articole de incaltaminte dama piele sa adaugi in colectia ta.

Iata care sunt incaltarile ce nu lipsesc din dulapul femeilor rafinate:

Pantofii cu toc mediu sau inalt

Atunci cand vrei sa iti pui in valoare feminitatea, nu ai cum sa dai gres cu o pereche de pantofi cu toc mediu sau inalt. Ei iti vor alungi silueta si vor scoate in evidenta frumusetea picioarelor tale.

Poti purta pantofii din piele cu toc la pantalonii sau costumele office, dar si la rochii, fuste sau salopete. Iar daca vei opta pentru o pereche de pantofi de culoare neagra, o vei putea asorta la orice tinuta eleganta!

Pantofii Oxford

Atunci cand cauti articole de incaltaminte de dama din piele, nu poti uita de pantofii Oxford. Sunt comozi, stilati, usor de asortat si vor adauga o nota rafinata la orice tinuta vei alege sa porti. Pantofii Oxford pot fi asortati atat la outfit-urile office, cat si la cele casual, potrivite pentru shopping sau iesirile in oras cu prietenii.

Opteaza pentru perechile fabricate din piele 100% naturala si te vei bucura de confort maxim la fiecare purtare!

Cizmele inalte

In timpul sezonului rece, poti obtine un look demn de invidiat cu cizmele inalte din piele naturala. La magazinele de profil, poti gasi atat cizme cu toc subtire, cat si modele cu toc gros, care iti vor oferi un plus de confort.

Adauga in dulapul tau o pereche de cizme inalte si poart-o in asociere cu rochii si fuste pentru a obtine un look elegant care va atrage toate privirile!

Botinele din piele lacuita

In timpul zilelor racoroase, poti crea tinute de impact cu botinele din piele lacuita. Acestea sunt rafinate, comode si pot fi purtate atat la pantaloni, cat si la fuste si rochii. Cu ajutorul lor, le poti oferi chiar si jeansilor o nota rafinata!

Alege o pereche de botine din piele lacuita, cu tocul gros de dimensiuni medii, si obtine un look demn de remarcat!

Sandale cu barete subtiri

Din lista cu articole de incaltaminte dama piele pentru femeile elegante nu puteau sa lipseasca sandalele cu barete subtiri. Acestea accentueaza feminitatea si adauga o nota rafinata oricarei tinute specifice sezonului estival.

In cazul in care vrei sa te bucuri de multa stabilitate si confort in timpul mersului, opteaza pentru sandalele cu barete subtiri si toc gros. Ele vor crea impresia ca esti mai inalta, fara sa iti provoace niciun disconfort in timpul mersului.

Unde gasesti oferte de nerefuzat la incaltamintea de dama din piele?

