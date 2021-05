Schimbarile produse in ultimul an: inspiratie pentru artistii sustinuti de Galeria Senso (P)

In aceasta idee a incluziunii, la Galeria Senso a fost organizata expozitia colectiva „Desemne de peste an”. Impactul acestei expozitii a fost cu atat mai mare in contextul actual al pandemiei, in care izolarea sociala, distantarea in spatiile publice, purtarea mastii si mutarea tuturor interactiunilor in mediul online au schimbat total stilul de viata cu care erau obisnuiti oamenii.

Desemne de peste an: pandemia vazuta prin ochii studentilor UNARTE

Expozitia colectiva „Desemne de peste an” a avut ca tematica experienta personala a artistilor participanti. Toti expozantii sunt studenti ai sectiei de Grafica din cadrul Facultatii de Arte Plastice a Universitatii Nationale de Arte Bucuresti, fiind indrumati de catre coordonatorul dr. Anca Boeriu. Prin intermediul lucrarilor expuse, studentii de la UNARTE si-au exprimat sentimentele complexe si opinia asupra felului in care i-a marcat traversarea acestei perioade.

Asa cum a obisnuit deja, Galeria Senso le-a oferit tinerilor artisti romani posibilitatea de a se afirma, marcand totodata si perioada neobisnuita in care se afla intreaga omenire. Prin intermediul diverselor medii de exprimare artistica, a desenului, picturii, gravurilor, instalatiilor si animatiilor, artistii au oferit publicului o perspectiva Subiectiva asupra ultimului an, care a insemnat o provocare pentru toata lumea. Toate lucrarile celor peste 20 de artisti emergenti expozanti au fost elaborate pe parcursul ultimului an.

Galeria Senso: sprijin pentru toti artistii autohtoni

Prin intermediul programelor pe care le dezvolta alaturi de parteneri strategici precum fundatiile Fildas Art si Catena pentru Arta, Galeria Senso este un adevarat sprijin pentru toti artistii autohtoni, indiferent de felul in care acestia aleg sa se exprime. Pentru a se adapta acestei perioade si pentru a ramane alaturi de public, Senso si-a intensificat prezenta chiar si in mediul online, desi expozitiile se organizeaza in continuare la sediul Galeriei, din Calea Victoriei.

Interesul din partea publicului a fost foarte mare, iar cei care nu au avut oportunitatea sa viziteze Galeria Senso pentru a admira expozitia colectiva „Desemne de peste an” au prilejul de a viziona un video detaliat, dar si imagini, chiar pe site-ul galeriei. In contextul actual, in care artistii din diverse domenii intampina dificultati in a ajunge la public si in a se face vazuti, oportunitatea oferita studentilor de la UNARTE de catre Galeria Senso nu poate fi decat apreciata, aplaudata si data drept exemplu.

Expozitia „Desemne de peste an” a facut parte din programul expozitional propus de directorul artistic al Galeriei Senso, din care fac parte si alte evenimente interesante. Cei care doresc sa profite de o oportunitate placuta de a petrece timpul liber si de a interactiona cu artistii intr-un mediu dedicat artei, pot face acest lucru vizitand expozitiile Galeriei Senso.

