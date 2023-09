Publicitatea outdoor reprezintă un pilon esențial în promovarea brandurilor în mediul public, iar în România, PublicitateOOH.ro, sub îndrumarea antreprenorului Eduard Petrescu, a devenit lider în acest domeniu.

Cu o expertiză inovatoare în implementarea de campanii cu steaguri directionale, compania și-a construit un portofoliu impresionant de proiecte reușite, contribuind la creșterea notorietății și vizibilității brandurilor din București și Ilfov. În acest interviu, ne vom aventura în lumea PublicitateOOH.ro by Eko Group, explorând viziunea, inovația și succesul acestei companii în publicitatea stradală, în special în ceea ce privește steagurile directionale.

Jurnalist: Eduard, puteti sa ne spuneti mai multe despre PublicitateOOH.ro si cum a evoluat compania de la infiintare pana in prezent, in special in ceea ce priveste steagurile directionale din Bucuresti si Ilfov?

Eduard Petrescu: Desigur! PublicitateOOH.ro a fost infiintata in 2019 cu scopul de a revoluționa publicitatea outdoor în România. Ne-am concentrat asupra promovarii prin steaguri directionale in Bucuresti si Ilfov, si de atunci am experimentat o crestere constanta a activitatii noastre in aceasta zona.

Jurnalist: Ce anume face PublicitateOOH.ro diferit de alte companii care se ocupa de publicitatea outdoor cu steaguri directionale?

Eduard Petrescu: Suntem diferiti prin abordarea personalizata si inovatoare a fiecarei campanii cu steaguri directionale. Fiecare steag este adaptat pentru a atinge obiectivele specifice ale clientului, iar amplasarea lor este strategica pentru a asigura vizibilitate maxima.

Jurnalist: Cum a reusit PublicitateOOH.ro sa depaseasca provocarile specifice din domeniul steagurilor directionale, precum obtinerea autorizatiilor sau gestionarea conditiilor meteo nefavorabile?

Eduard Petrescu: Am dezvoltat relatii stranse cu autoritatile locale pentru a obtine autorizatiile necesare in mod eficient. De asemenea, investim in materiale de inalta calitate pentru a face fata conditiilor meteo nefavorabile si pentru a mentine steagurile in cea mai buna forma.

Jurnalist: Care sunt cele mai mari realizari ale PublicitateOOH.ro in domeniul steagurilor directionale din Bucuresti si Ilfov?

Eduard Petrescu: Una dintre cele mai mari realizari este portofoliul nostru bogat de campanii reusite cu steaguri directionale in aceasta zona. Am obtinut rezultate remarcabile pentru clientii nostri, cum ar fi cresterea vizibilitatii lor si sporirea traficului catre locatiile lor.

Jurnalist: Cum ajuta PublicitateOOH.ro brandurile sa creasca notorietatea si sa atinga obiectivele lor de marketing prin steagurile directionale din Bucuresti si Ilfov?

Eduard Petrescu: Prin steagurile noastre directionale, oferim brandurilor vizibilitate maxima in zonele strategice din Bucuresti si Ilfov. Acest lucru le permite sa atinga obiectivele de crestere a notorietatii si a traficului catre locatiile lor.

Jurnalist: Cum vedeti viitorul PublicitateOOH.ro in domeniul steagurilor directionale din Bucuresti si Ilfov? Care sunt planurile de extindere sau dezvoltare pe care le aveti?

Eduard Petrescu: Vedem un viitor stralucit pentru PublicitateOOH.ro in acest domeniu. Planurile noastre includ extinderea serviciilor noastre de steaguri directionale in Bucuresti si Ilfov si consolidarea relatiilor cu clientii nostri actuali.

Jurnalist: Cum securizati amplasamentele pentru steagurile directionale si cum colaborati cu autoritatile locale pentru acest lucru?

Eduard Petrescu: Lucram in stransa colaborare cu autoritatile locale pentru a obtine toate autorizatiile necesare pentru amplasarea steagurilor directionale in Bucuresti si Ilfov. Respectam cu strictete toate reglementarile si suntem transparenti in toate interactiunile noastre cu autoritatile.

Jurnalist: Care sunt cele mai mari beneficii ale steagurilor directionale pentru branduri, in special in Bucuresti si Ilfov?

Eduard Petrescu: Steagurile directionale ofera brandurilor vizibilitate maxima in zonele cu trafic intens din Bucuresti si Ilfov. Acestea sunt ideale pentru a atrage atentia publicului tinta si pentru a transmite mesaje cheie.

Jurnalist: Cum a evoluat cererea pentru serviciile PublicitateOOH.ro in ceea ce priveste steagurile directionale din Bucuresti si Ilfov?

Eduard Petrescu: Cererea pentru serviciile noastre de steaguri directionale a crescut semnificativ odata cu extinderea mediului urban din Bucuresti si Ilfov. Brandurile recunosc eficacitatea acestei forme de publicitate si ne solicita din ce in ce mai mult.

Jurnalist: Cum gestioneaza PublicitateOOH.ro situatii neasteptate sau pandemii, cum ar fi COVID-19, si cum a influentat aceasta situatie serviciile oferite de companie?

Eduard Petrescu: Pandemia a reprezentat o provocare, dar am fost flexibili si am adaptat campaniile pentru a face fata situatiei. Am luat toate masurile de siguranta necesare si am colaborat strans cu clientii pentru a ne asigura ca mesajele lor ajung la publicul tinta in conditii de siguranta.

Jurnalist: Cum contribuie PublicitateOOH.ro la dezvoltarea sustenabila si responsabila in industria steagurilor directionale din Bucuresti si Ilfov?

Eduard Petrescu: Suntem constienti de impactul mediului si ne angajam sa utilizam materiale de cea mai buna calitate si sa respectam toate normele de mediu in ceea ce priveste steagurile noastre directionale. De asemenea, colaboram cu clientii pentru a dezvolta campanii sustenabile si responsabile.

Jurnalist: Care a fost cea mai provocatoare campanie cu steaguri directionale pe care ati implementat-o pana acum si cum ati depasit aceasta provocare?

Eduard Petrescu: Una dintre cele mai provocatoare campanii a fost una care a trebuit sa fie implementata intr-un timp foarte scurt. Am reusit sa mobilizam echipa si sa gestionam toate detaliile pentru a livra campania cu succes.

Jurnalist: Cum vedeti viitorul industriei steagurilor directionale in Romania si cum se va dezvolta aceasta piata?

Eduard Petrescu: Vad un viitor stralucit pentru industria steagurilor directionale in Romania. Cu inovatie continua si o crestere a urbanizarii, aceasta piata va continua sa se dezvolte si sa ofere oportunitati noi.

Jurnalist: Care sunt valorile de baza ale PublicitateOOH.ro si cum se reflecta acestea in cultura companiei?

Eduard Petrescu: Valorile noastre de baza includ profesionalismul, creativitatea, inovatia si respectul fata de clienti si parteneri. Aceste valori sunt fundamentale pentru cultura noastra de lucru si se reflecta in fiecare campanie pe care o implementam.

Jurnalist: Cum contribuie PublicitateOOH.ro la dezvoltarea profesionala a echipei sale in ceea ce priveste serviciile de steaguri directionale?

Eduard Petrescu: Investim in dezvoltarea profesionala a echipei noastre prin training-uri, cursuri si colaborari cu experti din industrie. Vrem ca echipa noastra sa fie mereu la cel mai inalt nivel de competenta in ceea ce priveste steagurile directionale.

Jurnalist: Ce recomandari ati avea pentru brandurile care sunt in cautare de parteneri pentru campanii de publicitate cu steaguri directionale in Bucuresti si Ilfov?

Eduard Petrescu: Le-as recomanda sa caute parteneri care sunt flexibili, creativi si dedicati sa livreze rezultate solide in ceea ce priveste steagurile directionale. De asemenea, este important sa lucreze cu parteneri care au experienta si cunostinte solide in industria publicitatii cu steaguri directionale.

Jurnalist: Cum va asigurati ca toate campaniile PublicitateOOH.ro cu steaguri directionale respecta standardele de calitate si etica?

Eduard Petrescu: Avem procese stricte de control al calitatii si monitorizare a campaniilor noastre cu steaguri directionale. De asemenea, ne angajam sa respectam toate normele legale si etica in afaceri pentru a oferi servicii de cea mai buna calitate clientilor nostri.

Jurnalist: Cum faceti fata concurentiei in industria steagurilor directionale din Bucuresti si Ilfov si cum va diferentiati de alti jucatori de pe piata?

Eduard Petrescu: Ne diferentiem prin abordarea personalizata a fiecarei campanii cu steaguri directionale si prin investitia continua in tehnologii noi si inovatie. Suntem dedicati sa oferim servicii de cea mai buna calitate in ceea ce priveste steagurile directionale, ceea ce ne ajuta sa facem fata concurentiei.

Jurnalist: Care este cea mai mare realizare personala pe care ati obtinut-o ca CEO al PublicitateOOH.ro in ceea ce priveste steagurile directionale?

Eduard Petrescu: Una dintre cele mai mari realizari personale este cresterea si dezvoltarea companiei de la infiintare pana in prezent in ceea ce priveste steagurile directionale. Este o mandrie sa vad cat de mult am reusit sa realizam in acest timp.

Jurnalist: Cum va implicati in comunitate si in proiecte sociale ca lider al PublicitateOOH.ro in ceea ce priveste steagurile directionale?

Eduard Petrescu: Suntem implicati in diverse proiecte sociale si comunitare, de la sponsorizari la actiuni de voluntariat in ceea ce priveste steagurile directionale. Consideram ca este important sa dam inapoi comunitatii si sa contribuim la dezvoltarea sustenabila a acesteia.

Jurnalist: Ce mesaj ati transmite tinerilor antreprenori care doresc sa intre in industria steagurilor directionale?

Eduard Petrescu: Le-as spune tinerilor antreprenori sa aiba curaj si sa nu renunte la visurile lor in ceea ce priveste steagurile directionale. Este important sa fie pasionati si dedicati si sa invete din fiecare obstacol pe care il intalnesc.

Jurnalist: Care este viziunea dvs. pentru viitorul PublicitateOOH.ro in ceea ce priveste steagurile directionale si care sunt planurile pentru urmatorii ani?

Eduard Petrescu: Viziunea noastra este de a ramane lideri in industrie prin inovatie continua si dezvoltare in ceea ce priveste steagurile directionale. Vrem sa extindem serviciile noastre si sa consolidam parteneriatele cu brandurile pentru a oferi solutii tot mai complete in domeniul publicitatii stradale cu steaguri directionale. Viitorul arata promitator pentru PublicitateOOH.ro in ceea ce priveste steagurile directionale si suntem dedicati sa aducem valoare clientilor nostri in continuare.