Iubirea joacă un rol important în viața noastră – Cum ne purtăm cu cei pe care îi iubim?

Psihologii spun că 100% dintre oameni fac lucruri care pot distruge relația

În relații romantice poate să apară un comportament nesănătos, indus probabil de gelozie. Asta ne face să rănim sentimentele persoanei iubite, printr-un gest nepotrivit sau atitudine greșită. De exemplu, greșim dacă ne uităm în telefonul persoanei dragi, dacă îi citim mesajele, dacă o urmărim online în mod excesiv. Sunt foarte multe lucruri care deranjează într-o relație, toate duc încet la estomparea dragostei.

În cazuri mai greve, gelozia poate degenera în abuz într-o relație și violență.

În multe relații, după ce perioada euforică trece, poate să apară gelozia. Asta înseamnă că unul dintre parteneri devine dificil, posesiv, nesigur, vrea să știe în orice moment totul despre persoana iubită. Asta duce la neîncredere și acuzații nefondate și chiar la nepăsare. În astfel de momente restabilirea iubirii este greu de realizat, mai ales dacă este vorba despre gelozie extremă. Acest sentiment duce la furie, stări de nervi, tensiune, disperare și ură. Psihologii spun clar că iubirea pură nu trebuie să fie astfel. Acesta este cazul unei iubiri obsesive, nesănătoase.

În orice relație există semne care arată clar faptul că ceva va distruge armonia în cuplu. De pildă stările de nervi, consumul de alcool, depresia sunt câteva semne care pot arăta că relația nu este chiar pe făgașul normal. Dacă am da atenție la astfel de semne, probabil am putea schimba ceva, am vedea unde greșim și am preveni unele situații.

La începutul oricărei relații, totul merge perfect, ești entuziasmat, îndrăgostit, ai senzația că a dat norocul peste tine. În această perioadă de îndrăgosteală, oamenii sunt capabili de gesturi romantice. Terapeuții spun că dragostea și sexul sunt două lucruri diferite și că unii oamenii cred că conexiunea sexuală și iubirea sunt aproape interschimbabile. De aceea ei apelează și la diferite produse – la cadouri trăsnite - de la sex shop pentru a avea o relație de durată. În realitate, însă, nu există nicio legătură între dragoste și sex, acestea nu sunt deloc conectate.

În relații, la unii oameni, sentimentele se schimbă treptat, și asta datorită faptului că este vorba despre o iubire nesănătoasă. Sunt oameni care simt că ceva nu merge așa cum ar trebui, chiar de la început. Ei observă că nu se simt confortabil în relație, au senzația că se sufocă la un moment dat, ca și cum ceva le-ar spune că sunt cu omul nepotrivit.

Uneori asta apare atunci când unul se grăbește prea mult și acest lucru este perceput negativ. Este vorba de acel sentiment pe care îl ai atunci când persoana iubită te sună de câteva ori pe zi, obsesiv, încât îți creează o senzație de nervi și sufocare. Este greșit să ai această atitudine de disperare, care nu este agreată de nimeni. Asta va duce în cele din urmă la distrugerea relației. Niciun om nu vrea să iubească pe cineva care pare disperat.

Oamenii trebuie să fie atenți la modul cum evoluează relația

Din păcate, mulți oameni țin cont doar de începutul relației, consideră că lucrurile ar trebui să rămână așa, într-o armonie totală. Pe zi ce trece, lucrurile se schimbă, relația evoluează și ceea ce contează cel mai mult este dacă cei doi oameni se vor simți bine pe parcursul relației. Apar diferite întrebări și gânduri cu privire la comunicare, comportament, intimitate, etc. Toate aceste aspecte devin importante.

Unii ajung să analizeze diferite situații și să constate că partenerul îi face să se simtă inconfortabil. Au senzația că nu mai au deloc timp pentru persoana lor, că sunt controlați sau nu mai dedică timp pentru propriile interese. Ideea este că într-o relație oamenii au nevoie de respect și de încredere, își doresc o iubire normală, în care să le fie respectate dorințele.

O altă problemă în relație este sentimentul de izolare, care poate duce la neîmplinire. Iubirea adevărată presupune independență și respect, asta înseamnă să fii atent la nevoile persoanei iubite, dar să rămâi conectat și cu oamenii și activitățile care erau importante pentru tine înainte. Mulți oameni nu înțeleg asta și vor toată atenția. Ei au impresia că prietenii sunt împotriva lor și cred asta și despre familia persoanei iubite. Întotdeauna în astfel de cazuri apar discuții care treptat duc la distrugerea relației.

La început este importantă intimitatea, să petreci fiecare moment împreună cu persoana iubită, însă apoi secretul unei relații reușite este independența. Oamenii au prieteni și vor să-și petreacă uneori timpul cu ei, iar asta să nu le afecteze relația de dragoste. Prin urmare, în fiecare cuplu, cei doi ar trebui să se încurajeze unul pe altul, să-și mențină prieteniile cu acele persoane de care le păsa și înainte.