Izolare fonică și termică de la TermoSystem

Pe lângă acestea, celelalte tipuri de izolații sunt și ele foarte utile pentru orice tip de construcție și nu numai. Cu o tehnologie modernă, TermoSystem oferă soluții utile pentru toți clienții care își doresc să apeleze la astfel de izolații.

Firma pune la dispoziția clienților izolatie spuma poliuretanica atât în ceea ce privește izolarea fonică, dar și cea termică. Izolarea fonică are scopul de a reduce zgomotul, iar spuma cu celulă deschisă are un coeficient mare de absorbție a acestuia. Spuma poliuretanică de acest tip este un material performant, care are totuși costuri reduse, oferind totodată mult confort.

De cealaltă parte, izolarea termică se face tot cu spumă poliuretanică și se utilizează în construcții, industrie, facilități agricole și agricultură. Spuma acoperă uniform toate suprafețele, intră între spațiile de structura de rezistență și tablă, îmbrăcând grinzile de susținere. În acest fel, temperatura din interior nu se va modifica pe o perioadă lungă de timp.

Izolarea termică într-o casă își spune cuvântul iarna, când căldura rămâne în încăperi

TermoSystem se ocupă și cu hidroizolațiile cu poliuree. Suprafața ce urmează să fie acoperită cu poliuree este caracterizată printr-o textură strânsă și o flexibilitate ridicată. Straturile își păstrează proprietățile mecanice și rezistența, oferind o protecție ridicată împotriva razelor UV. Acestea formează o membrană sigură, densă și cu o aderență foarte bună.

Pe site-ul termosystem.ro ai la dispoziție toate informațiile necesare pentru a alege izolarea de care ai nevoie. Firma oferă servicii de executare a izolațiilor cu spumă poliuretanică cu celulă închisă rigidă, celulă deschisă, poliuree și membrană poliuretanică. Poți apela la servicii de izolare termică, fonică, hidroizolații, hidroizolații pentru piscine, terase sau blocuri.

Personalul calificat a reușit să mulțumească sute de clienți în peste două decenii de experiență. În toate lucrările se utilizează cele mai noi și performante tehnologii, astfel încât lucrarea să fie finalizată rapid și corect. În funcție de nevoile fiecărui client, serviciile pot fi alese pe măsura bugetului.

Izolațiile fac parte din construcția oricărei clădiri și este vital ca acestea să fie montate odată cu acoperișul. Pentru a te asigura că beneficiezi de tot confortul termic și fonic, apelează la profesioniști în acest domeniu. Montajul unei astfel de izolații contribuie foarte mult la suma facturilor pe toată perioada anului. În sezonul cald se va păstra în interior o temperatură scăzută, pe când în perioada iernii te poți bucura de multă căldură.

Tehnologiile moderne utilizate ajută la finalizarea rapidă a lucrării și totodată la rezistența acesteia în timp. Pentru orice tip de construcție ai avea nevoie, TermoSystem poate fi contactată la numărul de telefon de pe site, prin intermediul aplicației WhatsApp sau prin adresa de e-mail [email protected] Poți solicita de asemenea și sfaturi privind alegerea unei bune izolații.