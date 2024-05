S-a aflat cauza morții Raisei, fetiţa de doi ani găsită pe câmp, în Dolj. Copila a fost ucisă cu cruzime

Antena 3 CNN a obținut rezultatele preliminare ale autopsiei efectuate pentru a stabili cauza morții Raisei, fetiţa de doi ani găsită moartă pe câmp, în Dolj, după ce a dispărut din fața casei. Atenție, informații cu un puternic impact emoțional.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Poliţiştii au deschis, marți, dosar penal pentru ucidere din culpă, în cazul Raisei, fetița de doi ani și jumătate din Dolj, găsită moartă pe câmp, la doar câteva sute de metri de locuinţă.

Acum, ies la iveală informații care confirmă faptul că aceasta a fost ucisă cu cruzime.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, copila ar fi murit prin asfixiere mecanica prin strangulare, iar pe corp au fost găsite și multe leziuni prin înțepare.

În acest moment, vărul fetei este principal suspect, însă anchetatorii nu au reușit să strângă toate probele împotriva sa, spun sursele Antena 3 CNN. Potrivit acestora, comunicarea cu suspectul este foarte dificilă, acesta nefiind coerent în declarații.

Părinţii Raisei, care sunt acum la muncă în Spania, au declarat, marți, că au fost amenințați de mai multe ori cu moarte de cămătari. Ar avea datorii mari la ei şi se tem că au acţionat acum ca să-i sperie să plătească. Este una din pistele pe care le au şi anchetatorii, după ce au vorbit cu cei doi.

"Da, avem datorii. Am spus la Poliţie că am bănuit. Am vorbit şi cu comandantul care mi-a spus că au căutat în zona aia de 3-4 ori şi nu au găsit-o", au spus părinţii Raisei în cadrul emisiunii Acces Direct de la Antena 1.