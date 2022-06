Jocuri noi pe care le practică pasionații de casino în 2022

În acest context, pasionații de gambling nu numai că au de unde să aleagă atunci când vor să se distreze, dar sunt la curent cu toate noutățile din industrie, pentru că operatorii actualizează constant secțiunile.

Ca să îți faci o idee despre diversitatea ofertei de cazino, iată 5 sloturi noi , intrate recent în portofoliu, care se bucură de un succes deosebit în acest an:

BLOODSPORT

Este un slot inspirat din filmul „Sport sângeros”, avându-i ca protagoniști pe Jean-Claude van Damme și pe Bolo Yeung. Celelalte simboluri reprezintă alți actori din film, lovituri și, bineînțeles, pete de sânge. „Dim Mak” este simbol Scatter. Trei astfel de pictograme declanșează secvența de alegere formată din 3 niveluri. Fiecare nivel are 17 simboluri:

nivelul 1, cu simbol „nucă de cocos”

nivelul 2, cu simbol „bloc de gheață”

nivelul 3, cu simbol „cărămidă”

Fiecare simbol poate dezvălui un premiu, ieșirea sau avansarea la următorul nivel.

Un alt Scatter este pata de sânge, care inițiază secvența Big Time Fight Wheel dacă se oprește în 15 exemplare pe ecran. Ai posibilitatea să învârți o roată pentru a câștiga Dux Bucks Fight, jocuri gratuite kumite sau jocuri gratuite katana.

JOKER POKER

Joker Poker este un tip de video poker cu simbol Wild, reprezentat de un joker. Astfel, spre deosebire de varianta clasică Jacks or Better, pe care ți-o recomandăm dacă ești începător, mai apar două combinații câștigătoare: „chintă roială spartă” (chintă roială formată cu ajutorul jokerului) și „5 de-un fel” (un careu plus un joker).

Pentru că jokerul substituie orice altă carte, cea mai slabă combinație plătită este „două perechi”. Fiecare câștig poate fi multiplicat prin funcția „joc de noroc”. Secvența presupune să ghicești culoarea următoarei cărți de joc întoarse cu fața în sus. Dublezi câștigul dacă alegi între roșu și negru și ai câștig de cauză, dar la fel de bine poți înmulți câștigul de 4 ori dacă alegi corect între inimă roșie, romb, inimă neagră și treflă.

SWEET ALCHEMY BINGO

Este un joc de bingo mai deosebit. Prima dată trebuie să setezi valoarea monedei, apoi câte monede dorești să mizezi pe bilet, apoi numărul de bilete (între 1 și 4). După aceea, dai click pe butonul rotire, iar din cazanul magic al zânei încep să cadă cele 30 de bile. Dacă numărul căzut se regăsește pe unul dintre biletele tale, atunci este marcat cu un X. Spre deosebire de jocul de bingo clasic, câștigurile nu se formează numai pe orizonală, ci mai sunt două linii de plată. Din acest punct de vedere, jocul se aseamănă cu un slot.

Tot ca la păcănele, există și funcții speciale. De exemplu, dacă sunt bifate numerele care creează un contur pe bilet, este declanșată funcția „Elixir of Power”, în care alegi tablete de ciocolată în spatele cărora sunt ascunse premii instant (premii în monede, bonus multiplicator, simbol X). Poți cumpăra până la 13 bile suplimentare pentru a-ți mări șansele de câștig.

SUPER WHEEL

Principiul la această „super roată a norocului” este foarte simplu: mai întâi plasezi miza sub formă de jetoane, pe opțiunile de pariere de pe masă: 1 – cota 1.00, 3 – cota 3.00, 5 – cota 5.00, 11 – cota 11.00, 23 – cota 23.00, trifoi cu patru foi și potcoavă – cotă 47.00. Poți plasa mai multe mai multe pariuri într-o rundă, nu unul singur. De exemplu, poți miza un jeton de 5 lei pe „3” și un jeton de 10 lei pe „5”.

După ce ai mizat, dai click pe butonul „Învârtiți”, iar roata se pune în mișcare. Dacă „limba” se oprește în dreptul unuia dintre simbolurile alese, atunci câștigi.

JETX

Este un joc foarte asemănător cu Aviator. La început, setezi miza, iar mai mulți omuleți urcă într-o aeronavă, care decolează în scurt timp. La un moment dat, când este în aer, naveta explodează. Tu trebuie să plasezi pariul înainte ca JetX-ul să facă „Boom”. Cu cât aștepți mai mult, cu atât cota este mai mare, dar și riscul să pierzi miza este mai ridicat. Am prins runde în care naveta a ajuns printre planete, cota pe care putea fi închis pariul trecând de pragul 10x. Andrenalina este la apogeue, acest joc reprezentând oportunitatea perfectă pentru a-ți testa „sângele rece”.