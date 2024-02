Kansas City Chiefs și San Francisco 49ers se duelează în Super Bowl 2024

Ediția din 2024 a Super Bowl le pune față în față pe Kansas City Chiefs și San Francisco 49ers. Confruntarea va avea loc în statul american Nevada, pe Allegiant Stadium din Paradise.

Aceasta va fi reeditarea Super Bowl-ului din 2020, când Kansas City Chiefs a câștigat partida cu cei de la San Francisco , scor 31-20. În ultimii ani, Kansas City Chiefs a fost obișnuită cu fazele superioare ale competiției și se poate mândri cu două titluri în istoria recentă. Pe lângă cel din 2019, Chiefs a mai câștigat Super Bowl și în 2022. Celălalt trofeu datează din 1969.

Chiefs este genul de echipă care a defilat în sezonul regulat în ultimii ani și nici în acest sezon nu a avut probleme să ajungă în fazele eliminatorii. În playoff-ul divizional a trecut cu 27-24 de cei de la Buffalo, în timp ce victoria cu 17-10 contra celor de la Baltimore i-a adus titlul de campioană divizională.

https://www.youtube.com/watch?v=O-nuASHCUIg

În schimb, cei de la San Francisco 49ers au avut ceva mai multe emoții în drumul spre Super Bowl LVIII. Mai întâi într-un succes la limită, scor 24-21, contra celor de la Green Bay, pentru ca în confruntarea cu Detroit să reușească o revenire de poveste. Lions au condus cu 24-7 la pauză, însă San Francisco a întors rezultatul în sfertul final. În palmaresul celor de la San Francisco se află cinci trofee Super Bowl, câștigate cu ceva timp în urmă, în 1981, 1984, 1988, 1989 și 1994.

Super Bowl 2024 la pariuri

Super Bowl este meciul de fotbal american pe care se pariază cei mai mulți bani în fiecare an. La ediția din 2023, numai în SUA s-au făcut pariuri de peste 16 miliarde de dolari. Interesul este atât de mare încât unele case de pariuri au pregătit peste 800 de opțiuni pentru confruntarea dintre Kaiser City Chiefs și San Francisco 49ers. Cotele la victorie sunt următoarele:

San Francisco 49ers - cota 1.82 Kansas City Chiefs - cota 1.98

Echilibrul este prezent și la pariurile pe Sub/Peste. Selecția Sub 47.5 puncte are cota 1.87, în timp ce cea Peste 47.5 puncte are cota 1.93.

Televizare Super Bowl 2024 în România

Fotbalul american are o comunitate puternică de fani în România, însă aceștia primesc o veste proastă. Asta deoarece șansele ca Super Bowl 2024 să fie televizat în țara noastră sunt foarte mici. Până acum, nicio televiziune nu a cumpărat drepturile. Ora nepotrivită pentru țara noastră și prețul de achiziție ridicat fac ca șansele de a vedea la TV confruntarea să fie foarte mici. Există însă platforme online pe care poate fi urmărit meciul contracost.

Alte informații interesante despre Super Bowl 2024

Un spot publicitar de 30 de secunde la Super Bowl 2024 costă 7 milioane de dolari. Printre cei care vor apărea se află și Lionel Messi, într-o reclamă care va avea 1 minut și a costat 14 milioane de dolari. Show-ul de la pauză va fi asigurat de cunoscutul artist Usher. El va face spectacol pe scena de la Super Bowl, unde va interpreta și celebrul său hit "Yeah".

https://www.youtube.com/watch?v=QcRLTbQxgcI

Prețul mediu pentru un bilet la Super Bowl 2024 este de 10.752 de dolari, conform agregatorului TicketIQ. O sumă mare, pe care însă mulți o vor achita pentru a vedea un eveniment istoric.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.