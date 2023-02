Moment viral cu Rihanna în pauza Super Bowl 2023. Artista a dezvăluit că este însărcinată cu al doilea copil

Rihanna a oferit un spectacol inedit în pauza de duminică de la Super Bowl, iar momentul în care cântăreața a dezvăluit un invitat special neașteptat a devenit viral pe rețelele sociale.

Sursa foto: Profimedia Images

Într-un interviu acordat săptămâna trecută, Rihanna a fost întrebată în dacă vor exista surprize în timpul prestației sale de pe stadionul State Farm din Arizona. "Mă gândesc să aduc pe cineva", a răspuns cântăreața bajaneză. "Nu sunt sigură, vom vedea".

Fanii au presupus că vorbea despre un artist cu care aceasta ar colabora. Dar Rihanna nu se referea la cineva din branșă. Deși nimeni nu s-a prins la momentul respectiv, ea făcea de fapt aluzie la faptul că era însărcinată cu cel de-al doilea copil al său.

Purtând o salopetă personalizată de Loewe, de culoare roșie, Rihanna a apărut pe una dintre cele câteva platforme plutitoare care se înălțau deasupra mulțimii, cu burtica vizibilă, în timp ce un roi de dansatori energici, toți îmbrăcați în alb, se adunau dedesubt.

Mulțimea s-a dezlănțuit în timp ce cântăreața s-a lansat direct în "Better Have My Money" - un început ironic, având în vedere că nu a fost plătită pentru prestația sa de la Super Bowl (așa cum se obișnuiește pentru capetele de afiș din pauza meciului).

Cântăreața a adunat un număr imens de hituri într-o prestație de 14 minute, interpretând adesea doar primul vers sau refrenul anumitor melodii.

