Leasing Automobile a fost desemnat cel mai vizibil dealer auto în 2023, la Gala Autovit.ro

Gala Autovit.ro, cel mai important eveniment anual B2B dedicat pieței auto din România, a ajuns la cea de-a șasea ediție.

Anul acesta, principala platformă auto online de la noi din țară a premiat 12 cei mai buni parteneri din industrie, care s-au remarcat prin calitatea serviciilor lor și care au fost departajați după mai multe criterii importante.

Compania Leasing Automobile , care deține cel mai mare parc de auto rulate din România, a fost desemnată, și anul acesta, Most Visible Dealer Cars. Dealerul auto a primit acest premiu în 5 ediții ale Galei Autovit.ro, în anii 2018, 2019, 2021, 2022 și 2023.

Gala Autovit.ro premiază performanțele partenerilor și contribuția acestora la dezvoltarea industriei auto.

Pe piața de auto rulate, Leasing Automobile este un partener extrem de important care s-a remarcat, de-a lungul timpului, prin oferta generoasă a modelelor de mașini second hand disponibile și prin numărul mare de autoturisme vândute. Aceștia sunt doi dintre factorii cei mai importanți care au crescut vizibilitatea companiei, alături de recomandările excelente din piață. Leasing Automobile este o companie apreciată, de asemenea, pentru calitatea excepțională a serviciilor și pentru facilitățile pe care le oferă clienților.

„Suntem recunoscători pentru acest premiu important, pe care îl primim al cincilea an la rând, în cadrul Galei Autovit.ro. În activitatea noastră, ne-am orientat, încă de la început, către nevoile clienților, și am încercat să oferim toate condițiile pentru a-i avantaja, indiferent că vorbim despre persoane fizice sau companii. Ne-am dezvoltat constant și am crescut numărul de mașini din stocul intern și extern, am introdus serviciul de comenzi auto rulate din Germania, astfel încât clienții noștri să poată găsi absolut orice autoturism își doresc, la un preț corect. Diversitatea ofertei auto și calitatea mașinilor pe care le avem la vânzare, transparența serviciilor noastre și facilitățile pe care le oferim la achiziționarea mașinii ne-au crescut popularitatea, vizibilitatea și ne recomandă continuu“, a declarat domnul Andreas Bracaci, administratorul grupului Leasing Automobile.

În cadrul Galei Autovit.ro au fost acordate și alte premii importante precum Best Seller Cars, Most Loyal Dealer, Strategic Partner, etc. Toți cei 12 parteneri premiați și-au consolidat, astfel, statutul de lideri de încredere în industria auto.

Gala Autovit.ro reunește, în fiecare an, un număr de aproximativ 150 de invitați din industrie, precum dealeri auto importanți, parteneri de business, jurnaliști și lideri de opinie, în cadrul unui eveniment care analizează tendințele din piață, schimbările ce au avut loc pe parcursul anului și perspectivele pentru anul următor.