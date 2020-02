De-a lungul timpului, acesti producatori au reusit sa se faca remarcati prin calitatea si eficienta oferita de produsele si serviciile lor. Printre numele mari la nivel mondial gasim si utilaje si echipamente de la Case IH.

Istoria acestui brand incepe inca din anul 1842 iar in anul 1892 Case IH a fost prima companie care sa realizeze un tractor diesel. In primul rand, acest astept a reusit sa revolutioneze agricultura la nivel mondial si totodata, a facut numele companiei si mai cunoscut si a fost ani la randul cel mai mare producator de tractoare din lume.

Si in prezent, tractoarele dar si combinele agricole Case IH sunt printre cele mai bune de pe piata, fiind fiabile, performante si cu un pret accesibil. Acestea pot fi gasite in diferite modele, de la cele de mici dimensiuni pana la adevarati giganti, utilaje capabile sa prelucreze suprafete mari intr-un timp cat mai scurt.

Dar, oricat de performant ar fi un utilaj, la baza acestuia stau anumite piese fara de care sarcinile nu ar mai putea fi realizate atat de usor. Astfel, o data la o anumita perioada, este nevoie ca unele piese sa fie schimbate iar in acest sens avem nevoie de un furnizor de piese Case IH de incredere. La noi in tara exista magazinul Tractor Sud, unde gasim cele mai bune piese pentru aceasta marca precum si pentru multe altele.

In trecut, daca un tractor se defecta, putea ramane in camp si cateva zile la rand, datorita faptului ca piesele nu se gaseau atat de usor iar livrarea acestora se facea mult mai greu. Acum insa, mai ales daca apelam la cei de la Tractor Sud, atat gasirea anumitor piese tractor Case IH cat si livrarea acestora se va face mult mai rapid, uneori chiar in aceeasi zi.

Totodata, la acest timp se mai adauga si perioada in care piesele necesare sunt inlocuite. In unele cazuri, inlocuirea poate fi facuta si de catre noi, in cazul unui filtru sau a unei curele insa in ceea ce priveste reparatii pe la motor sau alte sisteme este posibil sa avem nevoie de ajutorul unei persoane cu mai multa experienta iar procesul poate fi unul de durata.

Acelasi lucru se poate aplica in cazul oricarui utilaj sau echipament. Astfel, in magazinul Tractor Sud gasim si piese combina Case IH, la fel de bune calitativ, si de variate.

Datorita consultantei profesionale care ne poate fi oferita in magazin, putem alege piesele de care avem nevoie, foarte usor. Avem astfel posibilitatea de a alege piese de aceeasi calitate ca si cele care trebuie inlocuite dar si piese de o calitate mai buna care sa ii ofere utilajului performante si mai bune.

Stagnarea proceselor intr-o societate agricola dar si intr-o simpla ferma pot avea consecinte nedorite. De accea este important sa avem la indemana un partener care sa ne ofere piese si solutii rapide, ori de cate ori avem nevoie.